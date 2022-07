Voici le top des ventes de la semaine (du 18 juillet au 24 juillet 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Si on avait zappé que Nobunaga’s Ambition: Rebirth aller sortir cette semaine, les projecteurs sont braqués sur la sortie de Live A Live. Les ventes physiques du remake de Live a Live au Japon sont les plus faibles jamais enregistrées pour un jeu HD-2D, avec une baisse de 18 % par rapport à Triangle Strategy plus tôt dans l’année. Elles sont également inférieures à celles du jeu original de 1994, mais devraient être équivalentes, voire supérieures, avec les ventes sur l’eShop (pour comparer, Octopath Traveler (111.000) et Triangle Strategy (85.000)). La version originale pour la Super Famicom s’est vendue à quelque 200 000 exemplaires, ce qui était plutôt modeste pour un RPG de Square à l’époque. Le remake sur Nintendo Switch devrait pouvoir égaler ce chiffre assez rapidement, surtout si on compte les ventes numériques. Le calendrier de sortie a joué contre le jeu les deux fois, car il est sorti en même temps qu’un grand RPG Nintendo. Le jeu Live A Live de 1994 est sorti une semaine après Earthbound, et celui de 2022 est sorti une semaine avant Xenoblade 3.

01./00. [NSW] Live A Live <RPG> (Square Enix) {2022.07.22} (¥6.800) – 71.137 / NEW

02./02. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 24.869 / 598.527 (+15%)

03./00. [PS4] Nobunaga’s Ambition: Rebirth # <SLG> (Koei Tecmo) {2022.07.21} (¥9.800) – 23.425 / NEW

04./01. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 22.871 / 200.263 (-21%)

05./00. [NSW] Nobunaga’s Ambition: Rebirth # <SLG> (Koei Tecmo) {2022.07.21} (¥9.800) – 21.753 / NEW

06./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.976 / 4.734.067 (+26%)

07./05. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 9.746 / 812.708 (+32%)

08./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.542 / 2.717.993 (+18%)

09./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.380 / 3.221.140 (+54%)

10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.841 / 4.930.600 (+23%)

Petite hausse pour la Nintendo Switch, qui surf toujours royalement sur les ventes physiques de consoles au Japon, loin devant la Ps5 agonisante qui s’offre une petite baisse avec un score très loin des attentes. La pénurie askip.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 69.374 | 61.677 | 69.738 | 2.479.432 | 3.289.079 | 25.398.933 | | PS5 # | 11.194 | 12.545 | 18.114 | 541.310 | 662.412 | 1.764.645 | | XBS # | 5.012 | 3.577 | 4.684 | 145.379 | 36.294 | 274.037 | | 3DS # | 125 | 130 | 491 | 8.578 | 18.298 | 24.596.026 | | PS4 # | 11 | 13 | 1.685 | 548 | 84.000 | 9.395.492 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 85.716 | 77.942 | 94.712 | 3.175.247 | 4.090.083 | 62.617.007 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 9.804 | 11.080 | 14.709 | 483.307 | 561.104 | 1.512.433 | | PS5DE | 1.390 | 1.465 | 3.405 | 58.003 | 101.308 | 252.212 | | XBS X | 2.884 | 787 | 2.262 | 54.509 | 24.182 | 127.800 | | XBS S | 2.128 | 2.790 | 2.422 | 90.870 | 12.112 | 146.237 | |NSWOLED| 28.715 | 29.180 | | 1.283.236 | | 2.055.364 | | NSW L | 10.477 | 8.608 | 12.816 | 405.847 | 899.920 | 4.816.631 | | NSW | 30.182 | 23.889 | 56.922 | 790.349 | 2.389.159 | 18.526.938 | | PS4 | 11 | 13 | 1.685 | 548 | 83.776 | 7.819.769 | |n-2DSLL| 125 | 130 | 491 | 8.578 | 18.298 | 1.201.081 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+