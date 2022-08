Découvrez des visuels inédits du jeu ainsi qu’une nouvelle bande-annonce de gameplay !

Paris, le 24 août 2022 – Microids a le plaisir de partager un nouveau trailer de gameplay ainsi que des visuels inédits pour le jeu Horse Tales – La Vallée d’Émeraude. Développé par le studio Aesir Interactive, le jeu invitera les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert. Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira le 3 novembre prochain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.

Dans Horse Tales – La Vallée d’Émeraude, les joueurs auront pour mission de rendre à leur domaine familial sa gloire d’antan. Cette quête leur fera vivre une formidable aventure dans un vaste monde ouvert où ils pourront explorer les environnements sublimes et variés de la péninsule, comme le bord de mer, la forêt ou encore un lagon de coraux colorés.

Les joueurs noueront de belles amitiés au cours de leur aventure, y compris avec les résidents qu’ils rencontreront mais surtout… les chevaux ! Apprivoisez, effectuez des croisements et liez-vous d’amitié avec vos compagnons équins : chacun est unique par ses capacités, ses traits de caractère, ses préférences et ses besoins d’entraînement.

Appropriez-vous la Vallée d’Émeraude en personnalisant votre aventure : habillez votre cheval et votre avatar grâce à de nombreux vêtements et ornements, et participez à la construction et à la décoration de multiples bâtiments, écuries et stations de soins pour chevaux.

Prenez un grand bol d’air frais en plongeant dans cette aventure équestre en monde ouvert, au milieu des environnements luxuriants de la Vallée d’Émeraude !

Découvrez la Limited Edition du jeu, déjà disponible en précommande !

A noter : les joueurs qui précommanderont le jeu auprès des revendeurs participants auront accès au Harnachement de Licorne , un contenu supplémentaire cosmétique inédit pour habiller votre cheval !

***

Galopez à l’aventure avec Horse Tales – La Vallée d’Émeraude, disponible en novembre prochain !