En attendant un hypothétique et désiré Resident Evil Revelations 3 exclusif à la Nintendo Switch… (mais ne nous égarons pas). Si l’on en croit le compte twitter de Dead by Daylight, les fans de la saga pourront retrouver dès demain (30 août) un nouveau chapitre Resident Evil pour le jeu Dead by Daylight !

Ainsi, après Nemesis qui faisait son entrée en tant que tueur dans le précédent DLC, c’est au tour d’Albert Wesker (en mode Virus T) de mettre quelques tripes à nu ! Ce nouveau chapitre intitule Project W sera également l’occasion d’accueillir 2 nouvelles survivantes, la mystérieuse et redoutable Ada Wong et la timide et amnésique Rebecca Chambers.

On vous laisse avec la bande-annonce, juste là: