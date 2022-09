KOEI TECMO Europe et les développeurs GUST ont annoncé le tout nouvel opus de leur franchise Atelier : Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Le chapitre final d’Atelier Ryza suit l’alchimiste préférée des fans, à savoir Reisalin Stout, ainsi que ses amis malicieux dans leur troisième été passé ensemble. L’intrigue se passe un an après les événements d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Ce tout nouveau JRPG est actuellement en développement sur Nintendo Switch et est prévu pour sortir le 24 février 2023 .

Dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, le scénariste principal Yashichiro Takahashi, qui est également à l’origine du scénario du premier jeu Atelier Ryza, revient pour proposer un ultime chapitre inoubliable. Ce tout dernier été est l’occasion pour Ryza et ses amis de profiter de leur vie paisible sur l’île de Kurken. Très vite la bande entend parler d’une rumeur indiquant qu’un mystérieux groupes d’îles est apparu non loin de là. Plus connues sous le nom des îles de Kark, il semblerait qu’elles aient un effet négatif sur leur terre natale. Ryza et ses amis décident alors rapidement d’enquêter. Mais lorsque leur investigation les mène à un gigantesque pont niché au cœur de ruines étranges, Ryza entend une voix lointaine dans sa tête qui souhaite la mener au « Code de l’univers ». Qui s’adresse réellement à elle et quels mensonges les attendent au-delà de ce mystérieux pont ?

Tout en explorant les mystères qu’offrent les îles de Kark, Ryza et ses amis voyageront à travers quatre régions dans de nouvelles zones ouvertes, toutes explorables et ce sans écran de chargement ! Tandis que les joueurs voyagent au travers de ces magnifiques et vastes paysages et panoramas, ils trouveront de mystérieuses clés qui les aideront dans leur aventure. Il existe plusieurs types de clé qui peuvent être trouvées ou créées, utiles pour l’exploration, la synthèse et les combats. Chaque clé dispose d’un effet différent, les joueurs devront donc les tester puisqu’elles sont le secret pour découvrir les mystères qu’abritent ces îles.

De plus, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key accueille les personnages des précédents épisodes, tout en ajoutant de nouveaux, déterminants pour l’histoire ! Onze membres composeront votre équipe, il s’agit de l’un de plus gros rosters de l’histoire de la série ! De retour pour un troisième été rempli d’aventures, retrouvez la sympathique Ryza, l’intelligente et travailleuse Klaudia, le chercheur de ruines dévoué Tao, ainsi que Lent, toujours humble et sincère. D’autres personnages seront annoncés dans les prochains mois.