C’est en 2004 que Falcom s’engage sur une nouvelle voie pour sa série de RPG, The Legend of Heroes avec la saga Kiseki, ou en occident la saga Trails. La très bonne trilogie Trails in the Sky a petit à petit agrandi de la fanbase de la saga.

En 2010, le studio offre un nouvel arc narratif aux fans : l’arc Crossbell. Cet arc se développe sur deux jeux: The Legend of Heroes:Trails from Zero et The Legend of Heroes:Trails to Azure.

Un arc considéré comme le meilleur de la saga par beaucoup de fans, mais qui est resté coincé sur le continent asiatique. Cette année pourtant, NIS America change la donne et fait venir ces deux opus jusque chez nous ! En effet, NIS America a collaboré avec une équipe de fantrad pour traduire le jeu en anglais. Le deuxième opus de cet arc, Trails to Azure, est lui aussi prévu et arrivera chez nous l’année prochaine. En attendant, nous avons commencé l’aventure tranquillement sur Trails from Zero et nous allons vous faire notre rapport d’enquête ici.

Reprenons de Zero

Rappelons dès le début que le jeu est uniquement disponible en anglais avec un doublage japonais. De plus, nous avons affaire à un jeu de la saga Trails : ce qui signifie qu’il faut un niveau plus que convenable en anglais pour bien comprendre les enjeux qui vous attendent.

Par ailleurs, avoir complété la trilogie Trails in the Sky ou avoir joué à un des jeux de la série peut être un gros avantage pour bien resituer les évènements de Trails from Zero. Bien qu’il soit possible d’y jouer indépendamment d’autres jeux, avec le léger risque de ne pas comprendre quelques références ici et là.

En effet, Trails from Zero démarre après les évènements de Trails in the Sky, mais dans la province de Crossbell. Une zone du gigantesque continent de Zemuria, éloignée du Royaume de Liberl sur lequel se déroulait Trails in the Sky.

Crossbell est une province indépendante située entre l’immense Empire d’Erebonie et la grande République de Calvard. Elle possède une économie florissante qui permet un développement rapide du pays à tous les niveaux. Cet avantage fait de Crossbell un pays à la pointe de la technologie sur le continent de Zemuria : notamment dans le domaine orbal et du réseau orbal. Ces orbals permettent sont des technologies essentielles utilisées dans les moyens de transport et les infrastructures de communication proche de nos ondes téléphoniques.

Le contexte s’inspire plus ou moins de notre révolution industrielle couplée à la création des téléphones puis du déploiement d’internet. Faisant du lore de Trails, un lore entre la pure fantaisie et notre réalité familière.

Cette avancée technologique attire la convoitise de ses deux grands voisins dont les relations sont assez houleuses. D’ailleurs, les deux pays clament ouvertement l’indexation de la province à leurs régimes respectifs.

Le fait d’incarner un tout nouveau groupe de protagonistes dans une nouvelle région offre ainsi une trame scénaristique suffisamment indépendante pour être suivi sans avoir joué aux autres Trails.

Dans Trails from Zero, nous incarnons le jeune Lloyd Bannings revenant à Crossbell après avoir obtenu son diplôme de police. Il intègre la nouvelle unité fraîchement formée de la police de Crossbell: la Section de Soutien Spécial, ou Special Support Section en anglais (SSS dans tous les cas). À ses côtés, la jeune Elie Mcdowell, une jeune femme qui semble avoir des liens dans la haute sphère, Randy Orlando, un jeune ex-soldat laxiste et appréciant les femmes et enfin Tio Plato, une jeune fille prodige menant des recherches sur les orbes.

Cette nouvelle unité formée par l’inspecteur Sergei Lou, un homme mature assez laxiste, qui fera figure de commandant de la SSS. Celui-ci nomme Lloyd chef du groupe. En effet, notre jeune héros est le seul à posséder officiellement une qualification policière.

Il nous décrira ensuite rapidement les raisons d’être du SSS et donnera une nuit à chaque membre de l’équipe pour réfléchir et faire un choix : rester ou quitter l’unité pour être transféré ailleurs, si celle-ci ne leur convient pas.

Lloyd est le seul à hésiter légèrement en vue de son diplôme et des raisons d’être de la SSS. En effet, la réputation de la police à Crossbell est au plus bas. La population n’a plus du tout confiance en celle-ci. Pour les rares interventions sur des affaires importantes et pour les aider au quotidien, la population préfère faire appel aux services de la guilde de Bracer.

La raison d’être de la SSS sera identique à celle de la guilde : c’est une unité de la police formée pour intervenir sur les grosses affaires, mais également sur tout et n’importe quoi. Le but de Sergei n’est pas partagé par des membres de la police de Crossbell. Il souhaite redorer le blason de la police en intervenant sur des éléments hors de portée de la guilde. En effet, si la guilde est au plus proche de la population, mais elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur des affaires politiques ou liées à la mafia. La SSS étant une institution appartenant à la police, son grade officiel lui permet d’agir au nom de la loi.

C’est dans le quotidien de la SSS que Trails from Zero vous divertira.

Une très longue aventure linéaire d’une bonne cinquantaine d’heures de lecture et de gameplay vous attend. Et ce indépendamment de votre investissement dans un New game+ dont la rejouabilité reste discutable. Ceci dit, il y aura toujours bien plus à lire et à découvrir si vous vous intéressez au lore de la saga et que vous décidez de passer du temps à écouter les PNJ pour faire toutes les annexes ou encore lire les différents journaux et livres disponible dans le jeu.

La réputation de la saga n’en démord pas et Trails from Zero nous propose une qualité d’écriture exceptionnelle. En effet, chacun de nos protagonistes évoluera sur un plan personnel, mais également au sein de la SSS, donnant ainsi plus de profondeur au scénario. La trame principale est riche en rebondissements et en profondeur grâce notamment aux enjeux géopolitiques qui entourent notre histoire.

Le sens des actions de la SSS pour Crossbell et les conséquences qu’elles entrainent au niveau international sont importants, surtout pour une province située entre deux superpuissances. Sans oublier les liens subtils avec Trails in the Sky, voire les liens avec les opus sortis plus tard.

Rares sont les jeux à proposer une aussi bonne écriture et un bon développement de lore. De plus, contrairement à beaucoup de jeux de la saga, Trails from Zero se termine sur une fin et non un cliffhanger, et cela même si Trails to Azure lui fasse suite.

Nous le répétons, mais la richesse d’écriture d’un jeu Trails est telle que nous comprenons la difficulté de la traduire… Cependant, nous n’en restons pas moins frustrés de ne pas avoir une traduction française.

La SSS au front

Le studio Falcom qualifie la saga Trails comme étant un Story-RPG. Nous venons de vous le confirmer : de longues heures de lecture vous attendent dans Trails from Zero, mais ce n’est qu’une facette du jeu. Il est temps de nous attarder sur les autres facettes du titre à commencer par la partie exploration de celui-ci.

La trame de Trails from Zero se déroule donc dans la province de Crossbell, une toute nouvelle région du continent de Zemuria qui attend les joueurs, nouveaux comme fans de la saga.

Trails from Zero nous invite à découvrir la gigantesque ville de Crossbell qui est divisée en différentes zones. Celle-ci fait office de grand HUB dans lequel vous pouvez effectuer vos divers achats et préparatifs de mission en parcourant les différentes zones. Le scénario vous propose de résoudre des affaires à l’intérieur de la ville, mais également en dehors.

Ainsi, nous sommes amenés à traverser les routes entre Crossbell et les différents villages alentour, voire des donjons. Chaque village est une nouvelle zone à découvrir dans laquelle nous pouvons interagir avec les PNJ, ouvrir des coffres, effectuer d’autres achats et éventuellement avancer dans notre récit.

La SSS étant une unité de police, il y a également des phases d’enquête durant lesquelles nous recueillons des témoignages auprès des habitants et des indices sur les scènes de crimes afin de résoudre nos affaires. Globalement, les phases d’explorations sont très classiques avec une vue semi-aérienne de notre environnement et une caméra fixe qui se tourne d’elle-même sans notre intervention. Les villes et villages sont normalement des zones sûres, mais la route entre nos destinations ainsi que les donjons sont infestés de monstres.

Sachez que le personnage que vous contrôlez sera toujours suivi des 3 autres personnages du groupe sur la carte. Un combat démarre en entrant au contact direct d’un monstre, mais les paramètres que vous avez sélectionnés peuvent influencer la chose. En effet, vous avez la possibilité de choisir l’option qui lancera un combat : soit lorsque seul le personnage que vous contrôlez entre en contact avec un monstre, soit lorsque n’importe lequel des personnages de votre groupe entre en contact avec un monstre.

Dans tous les cas, il est possible d’avoir l’initiative du combat en attaquant le monstre par-derrière pour l’assommer. Il est aussi possible de faciliter l’opération en attaquant un monstre de front afin de l’immobiliser quelques secondes le temps de le contourner pour l’attaquer de nouveau par-derrière. L’attaque est différente selon le personnage que vous contrôlez sur la carte. Il s’agit de prendre l’avantage avant le début du combat. D’ailleurs si c’est le monstre qui entre en contact avec vous et qui plus est dans votre dos, il vous prendra en embuscade.

Pour ce qui est des combats, Trails from Zero est légèrement plus subtile que Trails in the Sky et marque une progression dans ses mécaniques de jeu. Cependant, il est aussi nettement moins dynamique et complet que Trails of Cold Steel sorti bien après.

Commençons par le commencement, en prenant l’avantage du combat, les premières attaques de vos personnages seront forcément des coups critiques et chaque membre du groupe bénéficiera d’un tour d’action supplémentaire. De temps à autre, vous verrez apparaitre une icône de rush d’équipe : l’enclencher lancera un enchaînement spécial d’attaques impliquant les 4 personnages en combat.

Dans le cas d’une embuscade ennemie, ce sont les ennemis qui vous encerclent et abattront directement leurs offensives sur vous. Tentez de survivre pour reprendre ensuite le dessus !

Pour le reste, nous sommes sur un système de tour par tour actif de Trails, régulé par un historique de tour visible en haut à gauche de l’écran. Les stats de chacune des unités en combat ainsi que leurs actions durant l’affrontement influencent cet historique.

Par ailleurs, Trails from Zero conserve le système de bonus aléatoire visible sur l’historique. Il est probable que vous voyez des icônes propres à des effets bonus : par exemple un petit cœur doré pour un « soin de 10% de PV en début de tour ». Trails from Zero introduit de nouveaux bonus.

Dans tous les cas, il s’agit de faire en sorte d’influencer suffisamment l’historique des tours pour que les bonus tombent sur le tour d’un de vos personnages et pas sur celui d’un de vos ennemis. Les stratégies en ce sens sont diverses et liées à d’autres mécaniques du jeu : les mécaniques d’Arts et de Craft.

Dans Trails, vous possédez une jauge de vie, mais aussi une jauge d’EP (sorte de MP) pour vos arts. Un nombre, situé en dessous de ces deux jauges, représente vos points de Craft (CP). Ils peuvent aller jusqu’à 200.

Les arts consomment des EP et demandent un tour de charge avant d’être actifs. Ainsi lorsque vous en validez un, votre personnage l’incante et l’art ne s’activera que sur le prochain tour du personnage. Vous pouvez voir cette action dans l’historique.

Le délai d’action dépend des arts que vous utilisez. Ce délai peut être utilisé pour repousser des tours ennemis afin de bénéficier d’un bonus aléatoire. C’est certainement la méthode la plus classique pour jouer avec l’historique.

L’autre méthode est plus subtile et plus tactique puisqu’elle exploite divers éléments du système. Il s’agit de jouer sur les altérations d’états ou buff/debuff des alliés et ennemis. Cela est possible avec des arts de soutien, en accélérant l’arrivée de vos tours et en ralentissant ceux de vos ennemis ou en leur infligeant une paralysie par exemple.

Vers un retour de Zero presque parfait

Ces techniques sont possibles avec des Arts, mais aussi avec des Crafts qui consomment des CP. Les Crafts font office de technique propre à chacun de vos personnages contrairement aux arts, mais nous allons revenir dessus.

Vous gagnez des CP en donnant ou en encaissant des coups, mais aussi grâce à certains bonus aléatoires. En accumulant au moins 100 CP, vous pouvez déclencher un Super Craft. C’est une puissante technique offensive ou une puissante technique de soutien selon le personnage.

Le Super Craft consomme toujours l’entièreté de vos CP même si vous en avez plus de 100 CP. Au-delà de 100 CP, les effets du Super Craft seront boostés en fonction des CP accumulés. La mécanique de Super Craft peut également facilement servir à repousser des tours.

En effet, un Super Craft peut être enclenché à n’importe quel moment même lorsque le tour de votre personnage n’est pas arrivé. Il suffit juste d’appuyer sur X et sélectionner le personnage pour qu’il utilise son Super Craft. L’historique de tour se retrouve alors chamboulé par l’action soudaine de votre personnage.

En plus de nouveaux effets bonus aléatoires, Trails from Zero introduit de nouveaux arts, de nouveaux crafts et une nouvelle mécanique de Super Craft en équipe. Ainsi, lorsque les membres de votre équipe, requis pour ce type de Super Craft, ont accumulé suffisamment de CP : il est possible de déclencher cette super technique qui peut renverser l’issue du combat.

Nous avons également une mécanique de Craft de soutien dans laquelle les personnages à l’arrière du groupe arrivent brièvement sur le champ de bataille pour utiliser un craft et vous aider.

En plus des Attaques, des Arts et des Craft, vous pouvez dépenser un tour pour utiliser vos objets ou déplacer votre personnage sur la zone de combat afin de potentiellement esquiver des arts ou Craft ennemis.

Si l’affrontement vous ennuie, il est possible de tenter une fuite qui dont la réussite dépend d’un pourcentage. En cas d’échec, le pourcentage grandit à chaque tentative.

Voilà un aperçu de l’étendue du système de combat riche, efficace, complet et tactique de Trails from Zero.

Ce système est complété par la possibilité de changer l’équipement de vos personnages afin de renforcer leur aptitude sur le champ de bataille. Vous avez la possibilité de changer d’arme, d’armure, de chaussure et également d’équiper des accessoires possédant divers effets de soutien.

Trails From Zero emprunte également le système d’orbe de Trails in the Sky. Ainsi les membres de la SSS possèdent un Enigma : un appareil orbal boostant leur aptitude au combat. Chaque appareil possède 7 emplacements de quartz dont 2 sont débloqués par défaut au début. Les autres sont à débloquer en échange de Sephite, des matériaux que vous récupérerez dans la nature, dans des coffres ou en combattant des monstres. Une fois les emplacements débloqués, vous pouvez y installer des quartz que vous achetez ou que vous avez trouvés dans les coffres.

Ces quartz permettent à votre personnage de bénéficier de passif utile au combat ou en exploration propre à chaque quartz. Par ailleurs, chaque quartz est lié à un ou plusieurs arts utilisables en combat. La gestion des quartz devient ainsi primordiale et influence grandement vos tactiques en combat. En contraste au Craft qui se débloque simplement en montant de niveau.

En additionnant ces éléments aux systèmes de combat déjà riche, vous obtenez ainsi plus de profondeur dans le système et encore plus de frustration de n’avoir accès qu’à une traduction anglaise du jeu.

La saga Trails possède à notre époque, un des systèmes de combat au tour par tour les plus perfectionnés du genre !

Les opus les plus récents sont encore bien plus riches et sont encore plus tactiques que Trails from Zero. Cela étant dit, Trails from Zero devient ainsi un bon opus pour débuter et prendre en main ce système.

Nous le rappelons, mais The Legend of Heroes: Trails from Zero sort pour la première fois en occident. Ce n’est ni la version PSP d’origine, ni même la version Évolution sortie sur PSVita et PS4 au Japon qui arrive en occident. En effet, les versions PC et Nintendo Switch ont eu droit à un remaster retravaillé par l’équipe de moddeur de Durante pour le compte de NIS America. Ainsi, sur Nintendo Switch, nous avons un travail graphique supplémentaire offrant un rendu plus clean et plus fin du jeu.

Le rendu coloré de Trails from Zero n’a rien de révolutionnaire ou de transcendant pour de la Nintendo Switch, mais le jeu reste plus que convenable à voir en TV comme en portable.

Les performances sont également équilibrées avec quelques rares chutes de framerate qui ne nuisent pas à l’expérience. Même en passant en Hyper-mode qui accélère la vitesse du jeu.

Nous avons également une belle petite intro en animation et quelques animations de craft qui sont, elles aussi, agréables à regarder.

L’équipe de Durante nous propose également des options supplémentaires d’optimisation de l’UI pour répondre à nos exigences.

Nous regretterons l’absence de choix pour l’OST du jeu : sauf si nos oreilles nous font défaut, nous avons l’impression d’avoir ici l’OST originale. Nous en parlons puisque The Legend of Heroes: Trails from Zero Évolution sur PSVita et PS4 proposait une version arrangée de l’OST avec des pistes parfois de meilleures qualités et mieux instrumentalisées. Cependant, d’autres pistes restent bien meilleures en version originale, il est juste dommage de ne pas laisser aux joueurs le choix des OST.

Au-delà de ce petit chipotage, l’OST de Trails from Zero reste de grande qualité et propose même des thèmes épiques et mémorables. Sans oublier le doublage intégral en japonais de grande qualité.

Conclusion 9 /10 Alors que l’automne approche et qu’il reste de nombreuses sorties avant la fin 2022, The Legend of Heroes: Trails from Zero occupe facilement le podium des meilleurs RPG de cette année, d’autant plus si l’anglais ne vous dérange pas. Le jeu offre un scénario d’une grande profondeur bercé par des enjeux géopolitiques sérieux que nous vivons au cœur d’un casting de personnages des plus attachants. Nous ne pouvons que confirmer les éloges des fans sur cette première partie de l’arc Crossbell. Malgré les quelques références que certains n’auront pas et les quelques manques pour atteindre l’expérience parfaite, Trails from Zero reste une référence incontournable du genre. De plus, les fans ne prendront même pas en compte les quelques petits défauts du jeu après l’avoir attendu plus de 10 ans. La seconde partie de l’arc se profile dans un horizon qui nous semble lointain, cependant, après cette première partie, nous sommes plus qu’impatients de l’arrivée de Trails to Azure, l’année prochaine. Surtout quand on sait que celui-ci reçoit les mêmes éloges, si ce n’est plus que Trails from Zero. En attendant, prenez vraiment le temps de connaître et vivre cette première aventure marquante avec les membres de la SSS ! LES PLUS Une réalisation colorée, mignonne et fine

Les références et liens avec les autres Trails incompris par certains EN ANGLAIS!!!!! Détail de la note Réalisation 0

