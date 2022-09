Londres, Royaume-Uni – 22 septembre 2022 – Aujourd’hui, PQube et le studio indonésien MassHive Media sont heureux d’annoncer que Potion Permit est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et Amazon Luna !

En tant que chimiste le plus accompli de l’Association Médicale, aidez les résidents lorsqu’ils tombent malades et utilisez vos compétences pour les soigner !

Quel est le problème ? – Diagnostiquez les symptômes et décidez du remède à élaborer

Qui trouve, garde ! – Collectez des ingrédients dans l’environnement et en chassant des monstres

Mélange spécial – Faites infuser des remèdes dans votre chaudron pour gagner de l’expérience et débloquer des recettes de niveau supérieur

Les meilleurs amis, ou un peu plus ? – Établissez des relations avec les villageois et améliorez la ville au fur et à mesure que votre approbation grandit !

Le vrai personnage principal – Votre chien fidèle vous accompagne à chaque étape du parcours et peut vous aider à localiser les objets cachés et bien plus encore !

Regardez la bande-annonce de lancement de Potion Permit :

Potion Permit est un RPG de simulation en pixel art sur la vie d’un chimiste à Moonbury. La ville a toujours été méfiante à l’égard des avancées du monde extérieur, préférant se fier à ses méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu’au jour où la fille du maire tombe malade et que le sorcier local ne peut rien faire pour l’aider, ils sont obligés de chercher de l’aide en dehors de leur petite communauté.

L’Association Médicale décide d’envoyer son chimiste le plus accompli, vous, pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu’elle tombe malade dans ce RPG de simulation non linéaire.

Avec plus de 30 habitants à Moonbury, voici une petite sélection de quelques-uns des personnages iconiques que vous allez rencontrer durant votre voyage !

Maire Myer : la raison pour laquelle vous êtes venus à Moonbury. Maire Myer vous a recruté au sein de l’Association médicale pour soigner sa fille, Rue. Serez-vous capable de relever le défi et prouver votre valeur face à l’homme le plus puissant du village ?

Olive : le propriétaire des bains publics de la ville. Son rêve est de visiter le monde extérieur et de goûter à la vie urbaine de la capitale. Visitez les bains tenus par sa famille dans Moonbury quand vous sentez que vous avez besoin de prendre une pause pour vous ressourcer.

Forrest : le garde forestier de Moonbury. Forrest préfère passer son temps loin de la cohue du village pour être uni avec la nature. Il vous initiera à la cueillette et à la collecte en vous mettant à disposition vos premiers outils pour nouveau travail.

Coeur de Pierre : la fille du légendaire forgeron de Moonbury. Elle a une personnalité impulsive et déteste être comparée à sa mère, Coeur d’Opale. Son passe-temps favori consiste à se détendre à la taverne en jouant aux fléchettes.

Leano : cette pirate retraitée a décidé de déménager dans le village paisible de Moonbury après une trépidante vie l’océan. Leano est désormais est désormais poissonnière, mais elle pourrait partager avec vous ses histoires de pirates si jamais vous l’aidez à obtenir des poissons rares.

Noxe : votre compagnon le plus fidèle et celui qui sera avec vous dans ce voyage à chaque étape du chemin. Noxe (ou le nom que vous souhaiteriez lui donner) peut être appelé et nourri, caressé ou juste assis à vos côtés. Avec une telle boule de poils à vos côtés, la vie dans un nouveau village sera bien plus facile !

Profitez de la paix et du calme de Moonbury

Quand vous ne serez pas en train de soigner les maladies des membres de sa communauté, Il sera possible d’explorer librement Moonbury et ses alentours. Les joueurs pourront apprendre à connaître les habitants un peu mieux, prendre une pause à la taverne, ou aller pêcher pour avoir de quoi dîner.

Avec votre fidèle compagnon canin, explorez les charmants recoins de Moonbury où la vie est un petit peu plus lente que dans une grande ville. Tandis que l’éclairage change au fil de la journée, avec le soleil éclairant les prés au petit matin, et les lampadaires éclairant les rues au début de la soirée, il n’y a aucune limite de temps pour remplir les objectifs de quêtes. Vous êtes libres de faire les choses à votre rythme et en toute légèreté. Rappelez-vous seulement de bien caresser votre chien !

L’édition collector est désormais disponible !

Potion Permit est disponible en précommande sur le site officiel en version physique standard ou en édition collector sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 !