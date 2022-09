Situé dans l’univers de la franchise à succès “Dragons”, ce tout nouveau jeu vidéo d’action et d’aventure est disponible dès maintenant

Lyon, France – 23 septembre 2022 – Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissement interactif familial, en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, est heureux d’annoncer que le jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes est dès à présent disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia et PC.

Inspiré de la série originale DreamWorks Animation DreamWorks Dragons : Les Neuf Royaumes, le jeu permettra aux fans de cette franchise emblématique de prendre le contrôle d’une nouvelle génération de dragons dans une aventure enflammée pour sauver la famille de Tonnerre et l’espèce des dragons !

1 300 ans après les événements de Dragons, les fans peuvent incarner les courageux Eclair Nocturne et Tonnerre, ainsi que leurs amis Bissocorn, Panache, et Wu et Wei. Afin de découvrir ce qui a perturbé la paix de leur espèce, ils s’unissent pour libérer leurs capacités uniques et évolutives et s’envolent aux quatre coins du royaume afin de vaincre de gigantesques boss dragons.

Les joueurs les plus téméraires auront aussi la possibilité de se mettre à l’épreuve dans le « mode défi », où les niveaux peuvent être rejoués en augmentant la difficulté. Tout au long de leur aventure dans ces royaumes fantastiques, les joueurs seront accompagnés par la musique du compositeur Chris Whiter, qui a créé la bande son orchestrale du jeu.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes avec tout le monde », déclare Terry Malham, PDG de Outright Games. “Travailler avec nos proches collaborateurs chez Universal a été une expérience fantastique et nous avons adoré prendre ces personnages de la série et les adapter pour une expérience de jeu vidéo unique en son genre. Les fans peuvent s’attendre à une aventure pleine d’action avec des personnages et des batailles incroyables. Nous espérons que tout le monde l’adorera ! »

« La franchise Dragons continue de divertir et de repousser les limites alors que l’histoire évolue vers un monde moderne « , déclare Jim Molinets, vice-président de production, chez Universal Games et Digital Platforms. « DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes reprend l’histoire et les personnages fantastiques qui ont fait la renommée de la franchise et les transporte dans un nouveau monde rempli d’action et d’aventure qui continuera à passionner les spectateurs du monde entier. »

À propos des DRAGONS de DreamWorks Animation

Depuis 2010 – lorsque le film épique de DreamWorks Animation, Dragons, a fait découvrir au public l’amitié improbable entre un adolescent viking et un redoutable dragon Furie Nocturne – les aventures étonnantes de Harold et Krokmou n’ont cessé de captiver les fans à travers trois films à succès qui ont rapporté plus de 1,6 milliard de dollars.

À partir d’une seule et même trame narrative, la trilogie a évoluée main dans la main avec la télévision et le divertissement numérique permettant au public de s’immerger dans les univers imaginaires et les mondes riches de DreamWorks Animation. Enracinée dans des histoires aussi vastes qu’intimes, l’une des franchises animées les plus appréciées de l’histoire – saluée par de multiples nominations aux Academy Award® et un Golden Globe Award pour le deuxième film – continuera, dans les années à venir, de proposer aux fans des récits courageux et des vols oniriques.

À propos de DreamWorks Dragons : Les Neuf Royaumes

Situé 1 300 ans après les événements de Dragons, les dragons ne sont plus qu’une légende pour le monde moderne. Lorsqu’une anomalie géologique ouvre une immense fissure de plusieurs kilomètres de profondeur à la surface de la Terre, des scientifiques du monde entier se réunissent dans un nouveau centre de recherche pour étudier le mystérieux phénomène. Bientôt, un groupe d’enfants, amenés sur le site par leurs parents, découvrent la vérité sur les dragons et l’endroit où ils se cachent : un secret qu’ils doivent garder pour protéger ce qu’ils ont découvert.

À propos de Universal Games and Digital Platforms

Le groupe Games and Digital Platforms d’Universal exploite le vaste portefeuille d’histoires et de personnages de NBCUniversal. Le groupe Games and Digital Platforms est une unité commerciale de Universal Products & Experiences (UP&E), qui a pour mission de développer à l’échelle mondiale les propriétés intellectuelles, les franchises, les personnages et les histoires de la société par le biais de produits physiques et numériques innovants, d’expériences de vente au détail et de produits attrayants dans leurs différents parcs à thème (pour les propriétés intellectuelles détenues et celles de tiers), les sites de localisation, les plateformes de commerce en ligne et les revendeurs du monde entier. En plus de la stratégie de marque globale et la création, les trois secteurs d’activité d’UP&E comprennent les produits de consommation, les jeux et les plateformes numériques, ainsi que les produits et la vente au détail dans les parcs à thème. Le vaste portefeuille de la société comprend des propriétés créées par Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation et NBCUniversal Television and Streaming. UP&E fait partie de NBCUniversal, une filiale de Comcast Corporation. www.universalproductsexperiences.com.

À propos de DreamWorks Animation

DreamWorks Animation (DWA) est une division de Universal Filmed Entertainment Group, au sein de NBCUniversal et une filiale de Comcast Corporation. Société mondiale de divertissement familial, elle possède des marques de films et de télévision. L’important portefeuille de franchises de la société est soutenu par une solide connaissance des produits de consommation, qui comprend le licensing et des lieux de divertissement dans le monde entier. Le patrimoine cinématographique de DWA comprend un grand nombre des personnages et des franchises les plus appréciés au monde, notamment Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Dragons, Spirit, Trolls, Baby Boss et le récent Les Bad Guys, qui ont amassé plus de 15 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Le studio de télévision de DreamWorks Animation est l’un des principaux producteurs mondiaux de programmes familiaux animés de haute qualité. Il touche les consommateurs dans plus de 190 pays avec une gamme variée de contenus originaux primés, par le biais de la diffusion en streaming et ou des canaux classiques.

À propos de AHEARTFULOFGAMES

AHEARTFULOFGAMES est un studio de jeux vidéo basé à Madrid, en Espagne. Nous sommes une équipe diversifiée qui travaille principalement à distance, et nous sommes fiers de respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de nos développeurs, tout en nous efforçant de respecter les délais et la qualité de nos clients. Nous avons une grande expérience du travail sur des versions multiplateformes touchant tous les principaux développeurs de consoles. Depuis notre premier titre, Heart&Slash, nous avons travaillé sur de nombreux jeux différents, qu’ils nous appartiennent ou non. Bien que nous nous intéressions à différents genres, nous aimons nous concentrer sur les titres d’action, visuellement riches, thématiquement sains et mécaniquement satisfaisants. Notre dernier jeu, Dragons : Légendes des Neuf Royaumes, est une nouvelle étape dans notre parcours et le jeu dont nous sommes le plus fiers à ce jour.

À propos d’Outright Games

Outright Games est un éditeur mondial de jeux vidéo qui met l’accent sur le divertissement familial de qualité. Fondée en 2016, Outright Games a établi sa place sur le marché en proposant des jeux interactifs et amusants, basés sur des licences de divertissement appréciées dans le monde entier. Outright Games donne vie aux histoires et aux personnages avec des jeux comprenant des titres phares tels que Jumanji :Le Jeu Vidéo avec Sony Pictures, Pat’ Patrouille : en Mission ! avec Nickelodeon, Ben 10 avec Cartoon Network, et Dragons : l’Aube des Nouveaux Cavaliers avec NBC Universal. Avec les titres d’Outright Games, toute la famille peut s’amuser.