DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom sortira le mois prochain dans le monde entier, mais dès aujourd’hui, les joueurs japonais peuvent télécharger une version démo du jeu sur le Nintendo eShop. Ladite démo devrait être disponible au téléchargement en Europe et en Amérique du Nord dans les prochains jours. DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom sortira le 2 novembre dans le monde entier sur Nintendo Switch.

Grâce à cette démo, vous pourrez profiter de la vie sur une étrange planète, et découvrir des fonctionnalités telles que la culture et le soin des animaux. Vous pourrez également découvrir le tout nouveau mode coopératif local à deux joueurs !

Les joueurs qui testent la démo et transfèrent ensuite leurs données vers la version complète du jeu pourront bénéficier des avantages suivants :

Bois tendre x20

Bois normal x20

Bois dur x20

Pierre x20

Bandai-Namco a également diffusé un tout nouveau trailer pour le jeu, qui met l’accent sur l’histoire :