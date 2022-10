Lyon, FRANCE – 6 octobre 2022 – Conformément à sa stratégie d’accroissement de ses capacités de développement en Occident, Bandai Namco Europe S.A.S. annonce aujourd’hui avoir accru son investissement dans Limbic Entertainment GmbH, en acquérant une participation majoritaire dans le développeur allemand. Cet accord s’inscrit dans la stratégie de contenu de Bandai Namco Europe visant à créer une part significative de ses activités en dehors du Japon, tout en élargissant son portefeuille d’éditeur de renom.

« Cet investissement est bien plus qu’une décision stratégique pour Bandai Namco. Avec Stephan Winter, Alexander Frey et leurs équipes, nous partageons les mêmes valeurs et la même passion pour les jeux. Depuis 3 ans, nous travaillons ensemble à la création de nouvelles IP. », a commenté Arnaud Muller, CEO de Bandai Namco Europe. « Le premier jeu Park Beyond sortira en 2023, mais il y a beaucoup plus à venir. Cet investissement n’est que la continuité de notre relation existante, et nous aiderons Limbic à devenir la nouvelle référence dans les jeux de stratégie et de simulation. ».

Fondé en 2002 par Stephan Winter et Alexander Frey, Limbic Entertainment a développé plus de 20 titres. Son dernier en date, Park Beyond, qui sortira en 2023, est le premier jeu issu du partenariat avec Bandai Namco Europe.

Basé à Langen, en Allemagne, le studio, connu pour son expertise dans les jeux de stratégie et de simulation, est composé de 90 développeurs talentueux et expérimentés et travaille sur plusieurs titres actuellement en développement mais qui ne sont pas encore annoncés.

« Avec Bandai Namco, nous sommes très chanceux d’avoir un partenaire qui partage nos objectifs, nos valeurs et notre engagement à développer des titres incroyables. Travailler ensemble à renforcer la confiance et le respect mutuel qui caractérisent notre relation. » à expliqué Stephan Winter, cofondateur et PDG de Limbic Entertainment « Solidifier ce lien nous donne l’occasion de grandir – de planifier de manière encore plus ambitieuse et de faire passer Limbic Entertainment au niveau supérieur. »

Cette participation majoritaire permettra au studio de tirer pleinement parti de toute l’expertise de Bandai Namco Europe en matière de back-office, d’édition et de distribution.