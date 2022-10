Nicalis a annoncé la sortie d’une édition physique de Code of Princess EX pour célébrer le 15e anniversaire de Nicalis. Cette édition comprendra un manuel entièrement coloré et un bracelet en PVC de la Princesse Solange, qui est différent du mini-CD qui était offert lors de la précédente édition. Vous pouvez vous procurer votre exemplaire sur la boutique Nicalis ou sur VideoGamePlus.

Code of Princess EX apporte une combinaison unique d’action rythmique de type hack-and-slash avec une touche de RPG sur Nintendo Switch ! L’histoire suit la Princesse Solange de DeLuxia dans son combat pour rétablir l’ordre dans un monde où les monstres essaient de dépasser la race humaine. Armée de l’épée légendaire DeLuxcalibur, Solange assemble une équipe de combattants talentueux pour rejoindre sa quête. Ensemble, ils entreprennent un voyage épique où ils affronteront le soulèvement des monstres et tenteront de découvrir ses origines secrètes.