Comme vous devez probablement le savoir, depuis quelques mois Masahiro Sakurai a crée sa chaîne Youtube sur laquelle il partage régulièrement des conseils de game design. Il s’attarde également sur les histoires des jeux qu’il a crée, nous avons donc droit à un zoom sur la création du jeu de combat culte Super Smash Bros.

Nous avons souvent entendu parler de l’histoire de Super Smash Bros. à la base un jeu de combat dont le concept repose sur l’éjection de vos adversaires en dehors des limites de l’écran.

Masahiro Sakurai étant un grand fan de jeux de combat était frustré de mettre trop facilement des roustes a ses adversaires en salles d’arcade et ne leur laisser aucune chance.

Il s’est alors posé pour réfléchir a comment créer un jeu de combat accessible et qui laisse plus de place à l’improvisation plutôt qu’une exécution parfaite d’une suite de commandes. C’est ainsi que le projet Dragon King: The Fighting Game est né.

Si l’histoire vous intéresse ainsi que de voir le prototype du jeu avant que les personnages ne deviennent les mascottes de Nintendo nous vous invitons a regarder la courte vidéo de Sakurai racontant les origines de ce qui est devenu le jeu de combat le plus vendu de tous les temps (anglophobes s’abstenir) :