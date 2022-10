Parce que vous êtes nombreux à apprécier ce genre de titres (sinon, ils ne seraient pas aussi présents sur le marché non ?), nous avons pris soin de sortir notre bombe d’équitation de son étagère où elle commençait à sérieusement prendre la poussière… amatrices et amateurs de chevaux, si vous voulez bien nous suivre pour une escapade au rythme des sabots…

Développé et édité par Wild River Games, Horse Clud Adventure 2 débute par une personnalisation traditionnelle de son héros. Traditionnelle, pas tant que cela… puisque messieurs, vous êtes clairement exclus de la partie. Impossible d’être un jeune homme, seul le sexe féminin est présenté ici. Un choix curieux et audacieux, d’autant plus dans une société qui bouscule les codes des genres en ces temps modernes. Une fois votre demoiselle sélectionnée, sa coiffure, ses vêtements mais aussi son nom, vient le tour de votre cheval. La personnalisation est plutôt correcte, avec un choix de robes, de crinières et de queues. Même la selle est passée au crible. Monterez vous plutôt Tonnerre, Éclair ou Pégase ? Nous avons choisi comme nom Wind, parce que notre loulou filera comme le vent, c’est certain !

Le cheval c’est trop génial !

L’automne est tombé sur la jolie petite ville de Hazelwood. Pleine de charme et de couleurs, cette dernière est le centre névralgique de votre aventure… bien que votre centre équestre Lakeside soit sensiblement excentré de ce dernier. Hannah, Lisa, Sarah et Sofia vous accueillent avec entrain et sourire, non loin de leurs camarades équins qu’elles idolâtrent de façon touchante et mignonne. Votre retour dans la bande est immédiat et bientôt vous voilà en selle… Wind, file comme le vent !

La prise en main du personnage est intuitive avec des déplacements simples. Il en est de même une fois sur votre cheval… bien que ce dernier se montre assez lourd. La rythme peut s’accélérer en passant au galop mais reste succinct et sans véritable impression de vitesse. La fatigue gagne votre cheval en quelques secondes. Par ailleurs, tandis que nous prenons de la (faible) vitesse, quelle surprise d’entendre ce joli bug encore et encore « Saute ! », ah non… pas là non !

Les voix sont en effet intégralement traduites en français, avec de bonnes interprétations. Le groupe de filles est très enthousiaste et nous avons clairement l’impression de nous retrouver dans des discussions d’ados. Les dialogues sont aussi sous titrés, toujours en français, pour une lecture agréable en toutes circonstances.

Cette première balade à dos de Wind a pour objectif de prendre en main le loulou, mais aussi de découvrir Hazelwood. La balade, bien que plutôt jolie, est longue… et déjà nous redoutons les allers-retours entre le centre équestre et la ville. Une fois arrivée à destination, la petite troupe fait le tour de la ville et réalise une petit halte sur la place du village. Sur place, vous y découvrez avec vos amis un panneau annonçant l’arrivée d’un concours photos… votre team est prête à relever le défi ! Les prochains jours seront ainsi dédiés à la prise de photos originales afin de remporter le concours. Et qu’importe ce que la petite peste de Tori, adolescente pourrie gâtée que vous n’aimez pas beaucoup, puisse en dire !

L’aventure se découpe en journées, qui se clôturent par une mise au paddock de votre cheval. Vient alors le moment de dorloter un peu votre protégé. Après lui avoir ôté la selle, il est temps de le nourrir, de l’abreuver, et de lui faire une petite papouille. Prendre soin de son cheval, c’est une question de bon sens… mais cela s’avère aussi nécessaire pour le rendre plus performant et gagner sa confiance. Ainsi, votre ami équin pourra courir plus longtemps et devenir plus proche de vous… Par ailleurs, plusieurs zones de pansages sont disponibles afin de vous permettre de lui nettoyer les sabots ou encore de le toiletter. Ces petites actions donnent alors lieu à des minis jeux simples et accessibles qui raviront les plus jeunes. D’autres petits jeux se montrent plus belliqueux…

On fait la course ?

Les développeurs ont eu la belle idée de rendre chaque journée unique, avec des activités similaires mais de nombreuses quêtes distinctes. Ainsi, les quêtes principales sont indispensables pour avancer dans l’histoire, mais de nombreuses quêtes secondaires viennent compléter votre panel d’activités et accentuer la durée de vie du soft. Vos amis sont toujours dans le coin pour vous tenir compagnie et vous ferez la connaissance de nombreux personnages, tous bien réalisés et attachants.

Votre cheval sera votre allié de choix pour faire de nombreuses courses auprès de vos amies. Ces dernières se déroulent de façon très classique, avec diverses zones à traverser. Si le principe est très simple, la réalisation peut parfois être un peu frustrante, avec des retours en arrière agaçants. Néanmoins, les pénalités ne sont pas bien méchantes et le joueur parviendra malgré tout à amasser pas mal de médailles donnant lieu à des récompenses. Votre garde robe va ainsi s’épaissir au gré de vos victoires…

Bien entendu, de nombreuses autres activités liées au monde du cheval sont disponibles. Les sauts d’obstacles, les multiples entraînements avec des pas précis, sont tous sources de nouveaux minis jeux où il convient d’appuyer sur les bonnes touches au bon moment. A nouveau, le concept est simple, mais quelques doutes peuvent être émis quant à la bonne réussite de ces jeux auprès des plus jeunes. Il faut être rapide et parfaitement maîtriser les touches de la manette. En outre, nous avons été quelque peu déçus de constater qu’il n’y avait pas de véritable rythme mis en avant lors de ces minis jeux, ni de lien véritable avec le visuel : le cheval qui réalise quelques pas ne le fait pas véritablement sous l’impulsion du joueur. Il en est de même pour la prise de photos (ne les oublions pas !) qui ne correspondent pas aux clichés pris à l’instant t par le joueur. Nous avons par exemple photographié notre amie au loin sur son cheval, tandis que la photo met en avant un gros plan de cette dernière…

Vous en voulez encore ? Quelques petites surprises sont éparpillées au fil de votre aventure. Le jeu « Pop au galop » permet au joueur de faire une nouvelle course en éclatant tous les ballons. Quelques fers à cheval sont éparpillés un peu partout… et devront être ramenés à Mrs Jacob afin d’avoir une belle récompense. Par ailleurs, si vous voulez partir faire une petite balade de votre côté, ne vous gênez aucunement… ! Mais en aurez vous envie… ?

Entre longueurs et lenteurs…

Si le public cible reste incontestablement les plus jeunes (et certains adultes adeptes du genre), certaines longueur risquent malgré tout de décourager plus d’un amateur de cheval… en effet, les parcours sont parfois terriblement longs, d’autant plus que notre cheval reste globalement lent malgré ses quelques accélérations. L’impression de vitesse est bien trop légère pour ressentir cette émotion de liberté imprégnant le monde de l’équitation.

Pourtant, l’atmosphère du jeu est attachante, colorée et girly. Les filles sont particulièrement réalistes et un brin fofolles. Tout cela est très mignon et l’amitié est au cœur même de l’aventure.

Horse Club Adventure 2 : Hazelwood Stories est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de quarante euros.

Le saviez vous ?

La bande originale du jeu est signée Winifred Philips, une compositrice américaine que nous retrouvons aussi sur la BO de titres célèbres tels que God of War, Little Big Planet et même Assassin’s Creed III !

Conclusion 6.5 /10 Les grands amateurs de balades colorées dans une ambiance de franche camaraderie adolescente vont adorer courir (doucement) au galop dans cet univers attachant. Les nombreuses courses et diverses sessions de dressages ne manquent pas, tandis que les quêtes ne sont qu'un prétexte pour remonter à cheval encore et encore. Les journées sont agréables et pleine de sourires, il fait bon vivre à Hazelwood... néanmoins, attention à vous assurez d'être bien le cœur de la cible de ce type de jeu... sinon, le soft pourrait rapidement vous lasser par ses activités qui manquent de profondeur et de punch ! LES PLUS Un contenu très coloré et mignon

Un contenu très coloré et mignon De loooooongues balades et de nombreux apprentissages auprès de votre cheval

De loooooongues balades et de nombreux apprentissages auprès de votre cheval Voix et textes en français, bonne interprétation générale

Voix et textes en français, bonne interprétation générale Une belle histoire d'amitié

Une belle histoire d'amitié Plutôt pour les plus jeunes... LES MOINS … qui pourraient rencontrer quelques difficultés dans certains minis jeux.

… qui pourraient rencontrer quelques difficultés dans certains minis jeux. Pour être longues les balades, elles sont longues...

Pour être longues les balades, elles sont longues... Le « SAUTE » à la place du « AU GALOP » qui revient encore et encore... oups !

Le « SAUTE » à la place du « AU GALOP » qui revient encore et encore... oups ! Tarif un peu trop élevé. Détail de la note Graphismes 0

Ambiance musicale 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Tarif 0

Punchy 0