Londres, Royaume-Uni, le 3 novembre 2022 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que Gulli diffusera à partir du 9 novembre La série : Pokémon, les voyages ultimes, 25ᵉ saison de la série animée appréciée dans le monde entier. Les fans pourront bientôt retrouver Sacha, Goh, Chloé et Pikachu dans de nouvelles aventures lors d’épisodes inédits chaque mercredi à 11h30.

De plus, après la diffusion d’un épisode de La série : Pokémon, les voyages ultimes sur Gulli, les fans pourront le revoir sur Gulli Replay. Pour plus d’informations sur Gulli Replay, rendez-vous sur : https://replay.gulli.fr/

Synopsis de La série : Pokémon, les voyages ultimes

Les enjeux pour Sacha, Goh et Chloé sont plus élevés que jamais tandis qu’ils progressent vers leurs buts. Alors que le tournoi du Couronnement Mondial commence, Sacha, Pikachu et leurs amis Pokémon s’entraînent activement. Pendant ce temps, Goh entreprend plusieurs missions spéciales difficiles pour rejoindre le Projet Mew. Chloé et Évoli découvrent les différentes voies d’Évolution possibles pour Évoli, mais sauront-elles prendre une décision quant à son avenir ? Attendez-vous à de l’action en continu, des visages familiers de précédents voyages et de nouvelles découvertes Pokémon.