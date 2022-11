Lunistice, le plateformer 3D inspiré de l’ère PSX/Sega Saturn développé par A Grumpy Fox, débarque aujourd’hui sur PC et Nintendo Switch après une période de développement passionnante. Partez en voyage avec Hana dans ce bon vieux platformer 3D et sa bande-son qui déchire.

A l’origine, Lunistice naît d’un défi que se lance A Grumpy Fox, à une période où le développeur connaît une vraie crise d’inspiration. L’idée : créer un petit jeu en 30 jours. Mais, une chose entraînant l’autre, le développement a finalement pris plus d’un an pour aboutir. Une année qui a permis au développeur de trouver l’inspiration qui lui faisait défaut, mais aussi de donner naissance à une expérience incroyable.

Suivez Hana dans son périple à travers sept différents rêves, et explorez leurs paysages oniriques variés créés à partir de ses propres souvenirs. Courez et bondissez au cœur d’un sanctuaire antique, un parc aquatique de luxe, un monde entièrement fait de nourriture et bien d’autres encore, tout en essayant de battre vos meilleurs temps pour atteindre le rang S sur chaque niveau.

Lunistice est désormais disponible sur PC via Steam ou GOG, et sur Nintendo Switch via l’eShop. Profitez d’une réduction au lancement du jeu, pour une durée limitée sur Steam et GOG.

Lunistice est un jeu de plateforme linéaire en 3D inspiré des 32 bits rétro. Accompagnez Hana le Tanuki dans ses périples à travers ses rêves ! Explorez différents paysages oniriques pour le guider vers sa destination finale, la Lune, et tentez de percer à jour les secrets du Lunistice en chemin ! Explorez une multitude de paysages oniriques différents issus des souvenirs d’Hana ! Sautez et courez dans un vieux sanctuaire, un parc aquatique de luxe ou un monde fait de nourriture !

Lunistice a été conçu pour une expérience simple et courte, et une prise en main ultra rapide ! Amusez-vous et profitez des bonnes vibes ! Essayez d’améliorer vos meilleurs temps et vos succès, et décrochez le rang S dans chaque niveau ! Et si vous avez envie de varier les plaisirs, recommencez une partie en incarnant un personnage différent avec ses propres compétences et son propre gameplay !