Une nouvelle étude montre que le jeu vidéo peut rallumer la flamme dans une relation ennuyeuse (43 %)

LONDRES, Royaume-Uni, le 24 novembre 2022 – Pour fêter le lancement du jeu d’aventure en coopération It Takes Two sur Nintendo Switch, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a invité des couples à tester leur goût de la collaboration et leurs compétences en la matière. 50% des couples craignent la routine dans leur relation*, et 48% pensent que les autres couples s’amusent davantage qu’eux.

Dans une relation, les corvées et la routine du quotidien sont une pente glissante vers l’ennui. Ce processus est au cœur du scénario d’It Takes Two, une aventure en coopération. Dans ce jeu, Cody et May se retrouvent pris au piège après avoir été transformés en poupées par un sortilège. Ils vont devoir coopérer pour surmonter des défis imprévisibles et sauver leur mariage qui bat de l’aile.

L’expérience « On est meilleurs ensemble » met les couples à l’épreuve

Pour fêter la récente sortie d’It Takes Two sur Nintendo Switch, EA a mis des couples à l’épreuve avec son expérience « On est meilleurs ensemble ». La société a proposé de jouer ensemble à deux couples qui avaient indiqué s’ennuyer dans leur relation et avoir envie d’essayer autre chose.

Les deux couples, Ellie Gibson et Pete Hobden, et Rianna Linton et Paige Meade se sont lancés dans un voyage riche en émotions avec It Takes Two, en incarnant Cody et May qui doivent sauver leur mariage, grâce à la coopération.

En effet, donner du temps à l’autre, encourager ses passions et tout simplement être là sont autant de leçons apprises tout au long du gameplay d’It Takes Two. D’après une nouvelle enquête menée par OnePoll auprès de 1 540 adultes britanniques (âgés de 18 à 40 ans) actuellement en couple, l’équilibre entre travail et vie personnelle (33 %), la situation financière (26 %), les smartphones (24 %) et les réseaux sociaux (19 %) sont d’importants facteurs qui nuisent aux interactions avec leur partenaire. D’autres constatations indiquent que :

60 % des personnes interrogées au Royaume-Uni utilisent leur smartphone de manière régulière ou continue lorsqu’ils sont avec leur partenaire.

50 % ont déclaré que leur partenaire semblait distrait lorsqu’ils passaient du temps ensemble, et ce la plupart du temps ou tout le temps.

Les personnes interrogées au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles seraient disposées à abandonner les médias sociaux (27 %), à dormir moins (15 %) et à sacrifier le goût de leur nourriture (14 %) pour avoir plus de temps avec leur partenaire. 9 % seraient même prêtes à perdre un membre pour passer plus de moments agréables avec leur partenaire.

Si les médias sociaux et les smartphones nous écartent les uns des autres, est-ce qu’un autre type d’écran pourrait nous rapprocher ?

Selon les résultats de l’enquête, 43 % des sondés trouvent que jouer ensemble à un jeu vidéo peut avoir un effet positif sur leur relation.

« Contrairement à des activités passives comme regarder la télévision ou du contenu en streaming, jouer à un jeu coopératif comme It Takes Two nécessite de s’engager pleinement dans l’instant. Cela crée une dynamique dans laquelle les couples peuvent vraiment s’amuser ensemble, tout en travaillant leurs compétences en collaboration et en communication sans même s’en apercevoir » a déclaré Chloe Dubini, EA Originals Brand Manager & Marketing Lead, EA.

« Il est difficile de ne pas être concentré quand vous combattez des guêpes géantes aux côtés de votre partenaire. » ​

Ellie Gibson, qui a participé à l’expérience « On est meilleurs ensemble » avec son partenaire Pete Hobden, a déclaré :

« Ça a vraiment été une expérience positive. C’est assez rare et spécial d’avoir un jeu dans lequel on travaille ensemble. Là, très souvent, on ne peut pas progresser, à moins d’écouter l’autre personne. Et ce n’est pas une mauvaise chose. »

Avec plus d’un cinquième (21 %) des adultes britanniques sondés qui tentent chaque semaine une nouvelle activité avec leur partenaire, cette période de fêtes est le moment idéal pour découvrir ensemble les joies du jeu en coopération.

*50% de tous les couples craignent de s’ennuyer dans leur relation, d’après un sondage effectué par Kristen Mark, professeur à la Minnesota Medical School.

**Cette enquête en ligne auprès de 1 850 adultes américains et 1 540 adultes britanniques en couple, en cohabitation ou mariés (âgés de 18 à 40 ans) a été commandée par EA et réalisée par la société d’études de marché OnePoll, dans le respect du code de conduite de la Market Research Society. Les données ont été collectées entre le 21/10/2022 et le 27/10/2022. Tous les participants ont fait l’objet d’un double processus d’inscription (double opt-in) pour participer au sondage et ont été payés en fonction de la longueur et de la complexité de l’enquête. Cette enquête a été supervisée et modifiée par l’équipe de recherche OnePoll, qui est membre du MRS et de l’ESOMAR.