Hamster lance de nouvelles promotions sur l’eShop.

– Arcade Archives Baseball – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Clu Clu Land – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Donkey Kong – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Donkey Kong 3 – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Donkey Kong Jr. – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Excitebike – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Golf – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Ice Climber – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Mah-Jong – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Mario Bros. – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Pinball – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Punch-Out!! – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Sky Skipper – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Soccer – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Super Punch-Out!! – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Urban Champion – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Vs. Balloon Fight – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Vs. Tennis – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

– Arcade Archives Wrecking Crew – 4,89€ (prix de base: 6,99€)

Vous pouvez économiser les promotions anniversaire d’Arcade Archives sur l’eShop de la Nintendo Switch jusqu’au 14 décembre.