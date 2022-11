Le développeur Vanillaware et l’éditeur Altlus ont annoncé que 13 Sentinels : Aegis Rim, en 2019, s’est vendu à 800 000 exemplaires au total dans le monde, toutes plateformes confondues.

On ne sait pas exactement combien de ces copies sont imputés au portage Nintendo Switch lancé en avril 2022, mais 500 000 ont été confirmées pour la PS4. Il a été confirmé que plus de 40 000 exemplaires Nintendo Switch ont été vendus en version physique au Japon. Avec l’eShop et dans le monde, la version Nintendo Switch devrait tourner autour des 200 000 exemplaires.