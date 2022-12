Sur Twitter, Nintendo et Intelligent Systems ont partagé quelques informations sur Corrin dans Fire Emblem Engage, l’un des héros classiques que les joueurs peuvent invoquer.

Fire Emblem Engage est prévu pour le 20 janvier 2023 dans le monde entier, exclusivement sur Nintendo Switch.

Corrin, dont la voix est interprétée par Satomi Sato dans la version japonaise, également appelé(e) l’Avatar, est un(e) personnage jouable et le (la) protagoniste de Fire Emblem Fates. Son nom et apparence sont personnalisables par le joueur au début du jeu. Il / Elle fait également une apparition dans Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia en tant qu’amiibo, et est jouable dans les spin-offs Heroes Warriors. Enfant de deux royaumes différents, Corrin est un(e) des princes(ses) à la fois du Royaume d’Hoshido, qui l’a vu naître, et celui de Nohr, qui l’a vu grandir, et est le(la) seul(e) à pouvoir manier l’épée légendaire Yato. A la différence des autres protagonistes, si Corrin est en apparence humain(e), il/elle est le premier personnage principal de la série à avoir la possibilité de se transformer en dragon (et donc à ne pas être totalement humain), de la même manière que les Manaketes dans les opus précédents.

Corrin apparait également dans la série Super Smash Bros. pour représenter la série Fire Emblem, dans l’opus for 3DS/Wii U en tant que DLC, puis dans Ultimate en tant que personnage déblocable.

La compétence de synchronisation « Veine de dragon » de l’emblème Corrin vous permet d’ajouter des effets spéciaux au terrain. L’effet dépend du type de combat de l’unité. Par exemple, une unité « Flier » peut changer le terrain en « Glow », qui a un effet de renouvellement. Les unités « Dragon » peuvent choisir tous les effets spéciaux.

L’arme d’engagement de l’emblème Corrin « Katana inversé » inverse le triangle de l’arme, vous permettant de briser des lances. Faites attention lorsque vous la maniez, car les ennemis armés de haches peuvent vous briser.

La compétence d’engagement de l’emblème Corrin « Aura redoutable » empêche l’adversaire et les ennemis situés à une case autour de lui de bouger pendant 1 tour, lorsque l’utilisateur initie le combat. Lorsque vous voyez des ennemis groupés, c’est le moment idéal pour l’utiliser.

La compétence d’engagement « Rugissement torrentiel » de l’emblème Corrin attaque 3 ennemis en ligne devant l’utilisateur, tout en ajoutant le terrain « Eau (Éviter -30) » sous eux. Lorsque vous voyez des ennemis alignés, essayez d’utiliser Rugissement torrentiel pour les endommager, tout en affaiblissant leurs contre-attaques.