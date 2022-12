Les studios Afterburn s’étaient déjà fait remarquer en développant des jeux de réflexion dans des univers où nous ne l’attendions pas. Après Golf Peaks, qui n’est pas un jeu de sport, inbento, dans lequel nous n’avons pas à cuisiner, le studio nous propose Railbound, un jeu dans le monde ferroviaire qui n’est pas un jeu de gestion ou de simulation.

Déjà disponible depuis septembre au prix de cinq euros sur téléphone, il débarque le premier décembre sur notre console au prix de treize euros. Malgré cette étonnante différence de prix, est-ce que Railbound vaut toujours le coup sur notre console ?

Un puzzle game très classique…

Railbound est un puzzle game dans lequel la détente et la réflexion sont mises en avant. Notre objectif est de ramener un wagon à la tête du train. Pour réussir notre tâche, nous avons un nombre limité de rails à placer sur la carte.

Plus nous avançons dans le jeu, plus nous apprenons de nouveaux éléments de gameplay qui viendront corser notre aventure. Nous allons devoir, par exemple, déposer plusieurs wagons en tête de train dans le bon ordre, en plaçant judicieusement nos rails afin que les véhicules ne se percutent pas. Nous aurons aussi des tunnels, des passages à niveau, ou encore des évitements qui vont varier et complexifier notre expérience.

Le jeu est composé de huit mondes, qui comportent chacun plus ou moins dix niveaux principaux et quelques variations autour de certains puzzles. Chaque monde est consacré à un des éléments du gameplay susmentionné.

Malgré son univers ferroviaire, Railbound est un jeu de réflexion des plus classiques, avec des mécaniques déjà vues et revues, et pourtant terriblement efficaces. Les défis proposés par ce jeu sont agréables, cohérents, et d’une difficulté croissante bien dosée. Certains niveaux sont assez compliqués pour que l’on puisse rester bloqué une vingtaine de minutes devant, à essayer toutes les combinaisons possibles pour trouver le parfait timing.

Les éléments de gameplay apportent aussi une vraie variété qui permet de maintenir notre intérêt pendant toute la durée du jeu. Le level design est soigné, et nous n’avons eu à aucun instant la sensation de doublon entre les niveaux, alors même que certains puzzles n’étaient que des variations des précédents.

Cependant, tout n’est pas parfait : alors que la difficulté devrait aller de pair avec notre progression, certains niveaux étaient parfois étonnamment compliqués en début de monde, au moment où nous assimilons les nouvelles mécaniques. D’autres niveaux pouvaient se résoudre sans trop réfléchir, en reliant les éléments entre eux. Fort heureusement, ces problèmes furent mineurs et n’ont que très peu entravé le plaisir que nous avons eu à faire ces puzzles.

… Mais très bien réalisé

Nous avons passé un très bon moment sur Railbound, reposant à souhait, même si nous aurions voulu un jeu un peu moins dirigiste dans sa forme. Alors qu’un Baba is You nous permet de prendre plusieurs chemins en cas de blocage, nous avons parfois eu quelques piques de frustration sur le jeu d’Afterburn. Les puzzles basés sur des variations d’autres puzzles, malgré leurs qualités intrinsèques, sont conçus comme des niveaux bonus, et ne permettent pas de nous « détendre » lorsque nous sommes bloqués sur la trame principale.

La durée de vie est intéressante pour le prix, avec plus de cent cinquante niveaux pour treize euros. Le jeu peut se terminer en quelques heures si vous ne bloquez pas trop, mais ce sont des heures de qualité. Le jeu est bien calibré pour le tactile et à la manette, même s’il est plus agréable de jouer avec son doigt en mode portable.

La direction artistique est réussie, et malgré la simplicité des graphismes, nous avons été charmés par la douceur des traits. Cet univers pastel est relaxant au possible, contrebalançant directement avec la difficulté de certains niveaux. La musique est toute aussi calme et paisible. Elle nous place dans un monde de détente, presque enfantin, bien loin de l’image que nous avons du métro parisien bondé en heure de pointe.

Le jeu nous laisse cependant face à une grosse interrogation. Pouvons-nous décemment vous conseiller d’acheter un jeu sur Nintendo Switch à treize euros alors que le même jeu est disponible à cinq euros sur portable ? La plus-value apportée nous semble bien trop mince pour acheter une version deux fois plus chère.

Conclusion 6.2 /10 Railbound est un très bon jeu de réflexion et de détente, guidé par une excellente direction artistique qui nous emmène dans un univers pastel tout mignon. Malgré quelques frustrations, les niveaux sont bien pensés, d'une difficulté bien dosée, et le jeu maintient notre intérêt jusqu'au dernier casse-tête. Cependant, il nous est impossible de vous recommander Railbound sur Switch : alors qu'il est disponible à treize euros sur la console nippone, vous pouvez trouver le même jeu à cinq euros sur téléphone. Pour la même expérience, nous ne pouvons que vous conseiller d'acheter la version la moins chère. LES PLUS Un puzzle game relaxant

Un level design cohérent et bien pensé

Une très belle direction artistique

Terminable en quelques heures, mais de très belles heures

Plus de cent cinquante puzzles

Agréable en tactile et à la manette

Classique mais efficace LES MOINS La grosse différence de prix entre la version Switch (13€) et mobile (5€)

Certains puzzles terminables juste en reliant les cases

Un jeu parfois trop dirigiste

