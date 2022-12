Alors qu’on attend le jeu du mois de décembre pour la Nintendo 64, un nouveau lot de jeux SEGA Genesis/Megadrive vient de tomber sur Nintendo Switch Online: Golden Axe II, Alien Storm, Columns et Virtua Fighter 2.

Attention, pour rappel, la Megadrive n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, le DLC Octo-Expansion de Splatoon 2, et le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe.