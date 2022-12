Dans cette bande-annonce de gameplay, les joueurs vont (re)découvrir la série Digimon World avec ses personnages attachants et des caractéristiques emblématiques. Ils apprécieront de se battre avec leurs deux partenaires Digimon et d’explorer le monde pour découvrir ses mystères. Gérer et agrandir leur propre ville sera également essentiel pour faire plaisir aux habitants de Digimon qu’ils auront collecté tout au long de l’aventure. Ils devront bien prendre soin de tous leurs Digimon et les liens spéciaux qu’ils créeront leur permettront d’ExE-évoluer pendant la bataille, pour déclencher des attaques dévastatrices.

En plus du jeu, les joueurs peuvent bénéficier du « Bonus Item Set » qui est un bonus gratuit offert à tous ceux qui achètent le jeu. Il comprendra un ensemble de paramètres boost et deux noyaux spéciaux pour se digivolver en Omegamon et Imperialdramon PM. Ce bonus sera offert de manière permanente avec la version digitale du jeu, et disponible jusqu’à épuisement des stocks pour la version physique.

DIGIMON WORLD: NEXT ORDER sera disponible le 22 février 2023 sur Nintendo Switch et PC.