Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Ten Dates – 20.7GB

Persona 4 Golden – 9.1GB

Persona 3 Portable – 7.1GB

Mega Man Battle Network Legacy Collection – 2.9GB

Kawaii Slime Arena – 2.6GB

Aero Striker – World Invasion – 2.2GB

NeverAwake – 1.1GB

Journey To The Blue Mountain – 924MB

Breakers Collection – 8484MB

Lone Ruin – 563MB

Legion of Doom – 546MB

Pixel Cup Soccer – Ultimate Edition – 501MB

Chasing Static – 411MB

Memorrha – 401MB

Tuk Tuk Extreme – Real Car Driving Simulator & Parking 2023 Car Games 3D Vehicle – 264MB

Vengeful Guardian: Moonrider – 204MB

OmegaBot – 196MB

Monster Impossible Truck No Limit Adventure Drive Simulator Sport 3D – 136MB

The Tale of Clouds and Wind – 118MB

Words in Word – 100MB