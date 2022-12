Shin’en, le développeur à l’origine de FAST RMX et de The Touryst, vient d’annoncer son nouveau jeu pour la Nintendo Switch connu sous le nom de The Punchuin. Et il est immédiatement disponible pour 14€99 sur l’eShop.

Ta mission : percer le mystère du trésor de Punch Mountain. Pour y parvenir : fraie-toi un chemin vers le sommet à coups de poing, récupère de l’argent et des diamants, améliore les compétences de tes poings et fais-toi de nouveaux amis en route.

– Explore les profondeurs de Punch Mountain

– Joue en solo ou contre un ami

– Améliore tes objets grâce au Punch shop

– Débloque des chemins qui te méneront à de nouveaux niveaux

Interagis avec les personnages pour qu’ils t’aident à t’emparer du trésor

– Une émulation CRT de haute qualité pour personnaliser tes pixels avec style

– Une bande-son super sympa !