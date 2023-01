Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Aragami 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Astroneer – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Aviary Attorney – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cytus Alpha – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Darkest Dungeon – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Deadly Premonition Origins – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Death Squared – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base: $25.00)

– Descenders – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– EGGLIA Rebirth – $13.99 (prix de base: $19.99)

– ENDER LILIES – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Game Tengoku CruisinMix Special – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Giraffe and Annika – $9.99 (prix de base: $29.99)

– God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Happy Birthdays – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hardcore Mecha – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Iconoclasts – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Kamiko – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Kemono Heroes – $7.49 (prix de base: $14.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base: $48.00)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base: $14.99)

– La-Mulana 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Labyrinth Legend – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $10.49 (prix de base: $14.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Monark – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base: $15.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Moonlighter – $5.79 (prix de base: $28.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– OMNO – $4.79 (prix de base: $15.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– R-Type Final 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rabbids: Party of Legends – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rabi-Ribi – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Retro City Rampage DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base: $29.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Samurai Shodown – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Samurai Shodown NeoGeo Collection – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Shadow Corridor – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shakedown: Hawaii – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Sky Rogue – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Sol Cresta – $27.19 (prix de base: $39.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $23.99 (prix de base: $59.9()

– Sparklite – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Super Mega Baseball 3 – $13.49 (prix de base: $44.99)

– Sword of the Necromancer – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Tangle Tower – $4.99 (prix de base: $9.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Battle of Polytopia – $7.49 (prix de base: $14.99)

– The Big Con – $7.49 (prix de base: $14.99)

– The Caligula Effect 2 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Falconeer – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Lost Child – $4.99 (prix de base: $49.99)

– There Is No Game: Wrong Dimension – $7.79 (prix de base: $12.99)

– The Silver Case 2425 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Touhou Spell Bubble – $27.49 (prix de base: $54.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Tunche – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base: $29.99)

– UnderMine – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Unravel Two – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

– West of Loathing – $6.60 (prix de base: $11.00)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Ys IX – $29.99 (prix de base: $59.99)