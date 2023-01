Bandai Namco a partagé de nouvelles informations comme le framerate et la résolution de la nouvelle version Nintendo Switch de Digimon World : Next Order. Les informations techniques ont été publiées sur le site officiel japonais.

Bandai Namco affirme qu’il s’agit en grande partie d’une expérience à 60 FPS. Cependant, pendant certains des moments les plus intenses, le taux de rafraîchissement de Digimon World : Next Order peut chuter à environ 30 FPS. La version PS4 tourne toujours à 60 FPS. Quant à la résolution, Digimon World : Next Order sera de 1080p en mode docked. Il passera à la résolution native de 720p en mode portable. En d’autres termes, il semblerait que nous ayons droit au réglage le plus élevé possible. La version PS4 fonctionne également en 1080p.

Digimon World : Next Order devrait occuper environ 6,7 Go sur l’espce disponible de votre Nintendo Switch, contre 12 Go sur PS4. Les sauvegardes dans le nuage sont prises en charge. Digimon World : Next Order est attendu sur Nintendo Switch le 22 février 2023. Un nouveau mode débutant et une nouvelle fonction « run » seront inclus en tant qu’extras pour la console de Nintendo.