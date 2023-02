Devolver Digital poursuit sa quête d’amélioration significative de vos petits trajets du quotidien, cette fois avec l’aide du studio more8bit : le jeu d’action lofi radical et mignon Bleak Sword DX sortira sur Nintendo Switch et PC (compatible Steam Deck !) dans le courant de l’année. Les aventuriers les plus curieux pourront s’essayer au nettoyage de dioramas effrayants en pixel art dès le 6 février prochain, avec une démo jouable disponible dans le cadre du Steam Next Fest.

Bleak Sword se joue simplement grâce à ses contrôles instinctifs permettant d’enchaîner roulades, protections, attaques et contre-attaques le plus simplement du monde à l’aide d’une manette ou des contrôles tactiles. Cerise sur le pudding putride aux larmes de crapaud, la musique est signée Jim Guthrie et le sound design Joonas Turner. A découvrir de toute urgence, très bientôt sur Apple Arcade.