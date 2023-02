Edité par Riot Forge, ce nouveau jeu des créateurs de Moonlighter met en scène le champion de League of Legends Sylas. Celui-ci mène une révolution à Demacia, le chef lieu de la justice, le l’honneur et du devoir. Une occasion pour Riot Forge de donner également une fenêtre de sortie pour CONVERGENCE: A League of Legends Story et Song of Nunu: A League of Legends Story.

PARIS, le 15 février 2023 – Riot Forge – le studio d’édition de Riot Games de jeux indépendants basés sur la licence League of Legends – annonce The Mageseeker: A League of Legends Story™, un RPG d’action brutal en 2D hi-bit où les joueurs peuvent lever une armée de mages afin de mener la révolution. Disponible au printemps 2023 sur PC et console, The Mageseeker: A League of Legends Story™, est développé par le studio espagnol Digital Sun, connu pour leur ARPG rogue-like en pixel art – Moonlighter. Ce nouveau titre Riot Forge met une nouvelle fois à l’honneur l’univers dense et enrichi de Runeterra, terre d’origine des 165 champions du MOBA phare League of Legends.

The Mageseeker se déroule à Demacia, un puissant royaume du monde de Runeterra qui cherche à interdire certaines formes de magie et en utilise d’autres pour maintenir l’ordre. Les joueurs incarnent Sylas, un mage en fuite dont la quête de vengeance fera voler en éclats la paix présumée de Demacia, fondée sur le sang et la sueur des mages. The Mageseeker propose un gameplay dynamique et plein d’action à tous ceux qui apprécient les histoires de pouvoir, d’identité et de justice.

Riot Forge profite de l’occasion pour donner de nouvelles informations sur ses prochains jeux. CONVERGENCE: A League of Legends Story™, un jeu de plateforme/action 2D en solo signé Double Stallion Games, où les joueurs – incarnant Ekko – peuvent prendre contrôle du temps, sera également disponible à l’été 2023. Song Of Nunu: A League of Legends Story™ de Tequila Works sera disponible à l’automne 2023. Cette aventure émouvante en solo raconte le voyage épique de Nunu et Willump qui partent à la recherche de la mère perdue de Nunu. Ces deux jeux seront disponibles sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) et PlayStation®5 (PS5™), et sur PC via Steam®, GOG.com ainsi que l’Epic Games Store.