Après le très bon Wargroove, vraiment agréable pour les fans de la série Advance Wars, c’est donc une bonne surprise d’apprendre aujourd’hui que le jeu aura droit à une suite réalisée par Robotality et éditée par le fiable Chucklefish. Wargroove 2 n’a été annoncé que pour la Nintendo Switch et pour PC via Steam. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais on espère qu’il arrivera cette année.

Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que nous travaillons en collaboration avec l’équipe de Robotality (les créateurs de Pathway et Halfway) pour vous proposer le très attendu Wargroove 2!

Les vétérans extrêmement talentueux dans le domaine de la stratégie de Robotality n’ont pas ménagé leurs efforts pour vous offrir une expérience fabuleuse dans l’univers de Wargroove! Alors, prenez votre épée et votre bouclier et venez livrer en notre compagnie de nouvelles batailles mémorables au tour par tour, avec des mécaniques et modes de jeu inédits, une toute nouvelle campagne à découvrir et une belle brochette de nouveaux commandants à essayer sur le champ de bataille. Alors, sans plus attendre, jetez donc un œil à la bande-annonce:

LISTE DES FONCTIONNALITÉS

Les ennuis se profilent à l’horizon sur les côtes d’Aurania. Une nouvelle faction ambitieuse en quête de gloire a découvert des reliques interdites, et le pire est à craindre. Livrez bataille sur terre, en mer et dans les airs avec de nouveaux commandants dans cette nouvelle guerre au tour par tour.

Un tout nouveau Wargroove qui s’adresse tout autant aux nouvelles recrues qu’aux vétérans de la première heure !

Retournez sur le champ de bataille avec de nouveaux commandants alors que des factions inconnues rejoignent le combat.

Les commandants sont plus puissants que jamais grâce à leurs toutes nouvelles capacités de groove à plusieurs niveaux.

Découvrez l’histoire des factions en guerre d’Aurania au fil de trois campagnes liées.

Affrontez vos amis ou battez-vous à leurs côtés en mode coop ou multijoueur, localement ou en ligne (4 joueurs maximum).

Mettez votre sens tactique à l’épreuve grâce à un tout nouveau mode roguelike, le mode Conquête !

Mettez de nouvelles tactiques au point avec 5 nouvelles unités à découvrir.

Rendez vos unités plus puissantes en les dotant d’objets qui leur permettront d’utiliser des capacités spéciales.

Battez-vous à la nuit tombée avec le tout nouveau mode nocturne.

Laissez libre cours à votre créativité grâce aux tout nouveaux éditeurs de carte, de campagne et de cinématique.

Une bande-son captivante composée par Dale North (River City Girls 1 & 2, RWBY Arrowfell, Alchemic Cutie).

