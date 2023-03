Falcom a annoncé la sortie de Tokyo Xanadu eX+ sur Nintendo Switch au Japon le 29 juin 2023. Le titre sera vendu au prix de 4 800 yens et sera commercialisé à la fois en version numérique et physique.

Ceux qui précommanderont l’édition physique recevront la bande originale en quatre disques « Tokyo Xanadu Complete Works », qui comprend 87 chansons de Tokyo Xanadu eX+. Tokyo Xanadu eX+ est un portage amélioré du titre PS Vita, Tokyo Xanadu. Avant cela, Tokyo Xanadu est sorti sur la PlayStation 4 le 8 septembre 2016 au Japon. Tokyo Xanadu eX+ inclut des contrôles optimisés et le » mode haute vitesse » des séries de jeux Trails et Ys. Enfin, tous les DLC précédemment sortis seront inclus.