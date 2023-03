Le studio Wildcard, ainsi que son partenaire de développement Grove Street Games, ont annoncé que le troisième pack d’extension pour ARK : Survival Evolved arrivera sur Nintendo Switch le 11 avril. ARK : Extinction contient une nouvelle carte et un nouveau scénario à explorer, de nouvelles créatures puissantes à apprivoiser, et des défis même pour les Survivants ARK vétérans qui ont conquis tous les obstacles précédents – pouvez-vous vaincre les gigantesques Titans errants qui dominent la planète ravagée et infestée d’Éléments, et compléter le cycle ARK pour sauver l’avenir de la Terre ?

ARK : Extinction nécessite le jeu de base ARK : Survival Evolved ou est téléchargeable gratuitement pour les possesseurs d’ARK : Ultimate Survivor Edition, qui comprend tout le contenu original d’ARK : Survival Evolved et ses énormes Expansion Packs Scorched Earth, Aberration, Extinction, et Genesis Parts 1 & 2, ou est disponible dans l’ARK Season Pass et l’ARK : Ultimate Survivor Edition Upgrade.

ARK : Survival Evolved est désormais disponible sur Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Dans ARK, les joueurs sont échoués nus, gelés et affamés sur une île mystérieuse où ils doivent chasser, récolter, fabriquer des objets, faire pousser des cultures et construire des abris pour survivre. Faites preuve d’habileté et de ruse pour tuer, apprivoiser, élever et chevaucher des dinosaures et des créatures primitives. Faites équipe avec des centaines de joueurs en ligne ou essayez de survivre en solo dans le jeu hors ligne.