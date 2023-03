Hambourg, Allemagne, le 23 mars 2023 – Daedalic Entertainment et NACON ont annoncé aujourd’hui que leur très attendu jeu d’aventure, Le Seigneur des Anneaux : Gollum™, sortira sur PC, PlayStation et Xbox le 25 mai 2023. Une version pour Nintendo Switch™ est prévue plus tard dans l’année. Basé sur le Seigneur des Anneaux, la trilogie adorée de J.R.R. Tolkien, le jeu de fantaisie entraîne les joueurs dans un voyage épique au cœur de la Terre du Milieu, mettant ainsi en scène l’un des personnages les plus fascinants de l’univers de Tolkien : Sméagol— *Gollum, Gollum*.

Découvrez du gameplay inédit de la Terre du Milieu, avec les commentaires des développeurs inspirés du lore iconique de la saga. Daedalic et NACON seront en direct sur Twitch pour un stream showcase spécial à 18h30, ce 23 mars 2023.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ est un jeu d’action aventure narratif où les joueurs pourront incarner Gollum et partir à la poursuite de son précieux. Gollum devra grimper, sauter et se faufiler pour éviter les dangers ou trouver des endroits avantageux. Gollum est habile et rusé, mais aussi tiraillé par sa double personnalité. C’est aux joueurs de décider si le côté sombre de Gollum prend le dessus ou s’il reste une étincelle de raison dans celui qui fut jadis Sméagol…

Co-édité par Daedalic Entertainment et NACON, Le Seigneur des Anneaux : Gollum™ est développé par une petite équipe de Tolkienites passionnés chez Daedalic Entertainment en partenariat avec Middle-Earth Enterprises. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch™. Une édition physique pour consoles sera également disponible.