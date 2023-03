Nous avons entendu parler pour la première fois du roman visuel Ketsugou Danshi : Elements with Emotions de Square-Enix lors d’un Nintendo Direct japonais l’année dernière.

Six mois plus tard, Square-Enix dévoile la date de sortie officielle du jeu lors de la convention Anime Japan 2023. Il sera disponible en juin au prix de 3 300 Yens (environ 25 USD). Il s’agira d’une version numérique uniquement, et le jeu de base comprend quatre Shikenkan (personnages) : Saku Minamoto, Eito Yasukata, Rikka Kasumi et Shiki Croku.

Après le lancement de Square-Enix publiera les Shikenkan suivants en tant que DLC, au prix de 1 100 yens chacun :

Nanase Tosho

Misora Okiishi

Jin Kurogane

Kuon Todoroki

Ichina Shiozuru

Izayoi Seiryu

Le principe du jeu implique des personnages dotés de pouvoirs chimiques spéciaux liés aux éléments. Ces personnages devront s’efforcer d’empêcher la destruction du monde en 50 jours. En plus d’une date de sortie, nous avons également appris que le jeu fera l’objet d’une novelization et d’une adaptation en bande dessinée qui seront publiées en ligne. Elements with Emotions sera disponible au Japon le 29 juin 2023. Nous ne savons pas si le jeu sortira en dehors du Japon.