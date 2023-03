Le 31 mars 2023 – La nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Écarlate et Violet, inspirée des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, est disponible dès aujourd’hui dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

Écarlate et Violet du JCC Pokémon met en vedette des Pokémon-ex revisités, une mécanique de jeu avec des Pokémon aux PV élevés et aux puissantes attaques et talents redoutables, et introduit les Pokémon-ex Téracristal dans le JCC Pokémon.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

12 Pokémon-ex double-rare, incluant deux Pokémon-ex Téracristal mettant en vedette Arcanin et Léviator ;

12 Pokémon-ex ultra rare et huit cartes Supporter ultra rare ;

24 Pokémon aux illustrations rares ;

10 Pokémon et cartes Supporter aux illustrations spéciales rares ;

6 cartes texturées dorées hyper rare, qui peuvent inclure des Pokémon-ex, des cartes Dresseur et des cartes Énergie.

Pour fêter la sortie de l’extension Écarlate et Violet, du 31 mars 2023 au 8 juin 2023 (dans la limite des stocks disponibles), les Dresseurs et Dresseuses de France auront l’occasion d’obtenir une carte promo de Gourmelet dans les magasins participants (sous condition d’achat). ​ Pour plus d’informations sur où et comment obtenir la carte promo de Gourmelet, et pour découvrir si le magasin près de chez vous participe à cette offre spéciale, veuillez consulter : pokemon.fr

Les Dresseurs et Dresseuses qui se rendent dans les magasins Cultura pourront participer à un évènement d’échange du JCC Pokémon lors duquel tous les fans sont invités à échanger des cartes du JCC Pokémon de leur collection contre d’autres cartes en magasin. Les décors immergeront les clients dans l’extension Écarlate et Violet du JCC Pokémon, et ils pourront profiter de distributions de cadeaux notamment une visière Pikachu, des feuilles d’activités, des ballons, des Packs Loisir Écarlate et Violet, des posters, des passeports Dresseurs avec des feuilles d’autocollants Écarlate et Violet et des posters pour leur collection d’autocollants (tous les articles sont limités à un par personne et sont sous réserve de disponibilité, sur la base du premier arrivé, premier servi, dans la limite des stocks disponibles). Au total, 16 autocollants peuvent être récupérés et placés sur le poster de collection d’autocollants pour terminer l’image. Un ensemble différent d’autocollants peut être récupéré dans les magasins Cultura les jours où les évènements d’échange ont lieu. Ces jours coïncideront avec les dates de sortie des extensions du JCC Pokémon tout au long de l’année.

De plus, le magasin Auchan de Petite-Forêt en France accueillera un espace temporaire sublime dédié à Écarlate et Violet du JCC Pokémon, où les fans pourront profiter d’activités à thème sur deux week-ends, les 1ᵉʳ et 2 avril, puis les 8 et 9 avril. Les fans pourront également obtenir la nouvelle extension du JCC Pokémon et rencontrer les adorables Pokémon Poussacha, Chochodile et Coiffeton, participer à des évènements d’échange du JCC Pokémon où les Dresseurs et Dresseuses pourront échanger leurs cartes en magasins, et récupérer des récompenses amusantes, telles que des feuilles d’activités, des visières Pikachu, des ballons et des Packs Loisir Écarlate et Violet tout au long du week-end (dans la limite des stocks disponibles, sur la base du premier arrivé, premier servi, dans la limite des stocks disponibles).