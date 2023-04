L’éditeur Binary Haze Interactive et le développeur Adglobe ont annoncé que l’édition physique de Redemption Reapers a été retardée. La sortie de l’édition physique était prévue pour la fin du mois, mais maintenant nous ne verrons pas le jeu arriver dans les rayons des magasins avant le début du mois de juillet 2023. Les développeurs ont expliqué que ce retard était dû au fait que l’équipe prévoyait de nouvelles fonctionnalités et améliorations via des mises à jour.

Pour ce qui est de ce que ces mises à jour introduiront dans Redemption Reapers, l’équipe de développement a partagé un aperçu de ce qui est à venir.

Version 1.30

Améliorations de l’ergonomie

Ajustements de l’équilibre du jeu

Ajouts et modifications de l’interface utilisateur

Version 1.4.0

Ajout du mode facile

Ajout du mode New Game+

Redemption Reapers est arrivé sur Switch il y a un peu plus d’une semaine, et vous pouvez le récupérer sur l’eShop.