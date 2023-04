Une boutique temporaire ouverte aux fans et aux concurrents sera présente à l’ExCeL London en avril

Londres, le 5 avril 2023. The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que les réservations sont désormais ouvertes pour la boutique temporaire Pokémon Center qui sera présente aux Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2023 du 14 au 16 avril à l’ExCeL London. Ces Championnats sont la première édition des Championnats Internationaux d’Europe à accueillir une boutique temporaire Pokémon Center physique. Les fans pourront y trouver des produits Pokémon soigneusement sélectionnés, ainsi que des produits exclusifs aux Championnats Internationaux arborant de superbes designs.

Pour réserver, rendez-vous sur le site Web officiel des Championnats Internationaux d’Europe ici : https://pkmn.news/3m6Dp91

La boutique temporaire Pokémon Center des Championnats Internationaux d’Europe 2023 sera ouverte de 8h30 à 18h le 14 avril, de 8h à 18h le 15 avril et de 8h à 16h le 16 avril, dans les halls N15 à N18 de l’ExCeL London. Le public et les concurrents des Championnats pourront profiter du monde fantastique des Pokémon et découvrir de nouvelles gammes de produits mettant en vedette leurs Pokémon préférés, prendre des photos amusantes et plus encore ! Vous pouvez réserver un créneau horaire pour vous rendre à la boutique temporaire Pokémon Center lors des Championnats Internationaux d’Europe avant les heures d’ouverture et tout au long du week-end, sous réserve de disponibilité.

Les Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2023 se dérouleront du 14 au 16 avril à l’ExCeL London. Les Dresseurs et Dresseuses du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, des Jeux Vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, de Pokémon UNITE et de Pokémon GO du monde entier s’affronteront lors de combats acharnés. Ces évènements extraordinaires offriront un nombre élevé de Championship Points pour les joueurs et joueuses du JCC et du Jeu Vidéo (JV), ainsi que des invitations directes aux Championnats du Monde pour ceux de Pokémon GO.

Pour en savoir plus sur les Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2023, rendez-vous ici.