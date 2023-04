Avec le temps qui passe et l’avènement d’internet, nous n’avons plus trop l’occasion de parler de publicités imprimées comme à l’époque, car les magazines de jeux n’existent plus vraiment chez nous ou presque. Du moins, pas comme avant.

Au Japon, la situation est bien différente, car de nombreuses personnes continuent de lire le Famitsu chaque semaine. Ceux qui se procureront la dernière édition auront droit à la publicité que vous voyez ci-dessous. Nintendo a sorti une pleine page de publicité pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, avec Link en vedette. Bien que l’illustration de Link occupe la majeure partie de la publicité, Nintendo a glissé quelques captures d’écran de Tears of the Kingdom en dessous. Espérons que nous obtiendrons bientôt une version haute résolution de cette publicité imprimée afin de mieux voir les captures d’écran. La sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est prévue pour le 12 mai 2023, enfin !