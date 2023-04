Comme Square-Enix, Bandai Namco Entertainment lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. Attention, les promotions sont surtout en place sur l’eShop américain de la console. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– .hack//G.U. Last Recode – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Ace Angler: Fishing Spirits – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Active Life: Outdoor Challenge – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon World: Next Order – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Disney Magical World 2 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Doraemon Story of Season: Friends of the Great Kingdom – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball FighterZ – $8.99 (prix de base: $59.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– QuickSpot – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.98 (prix de base: $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)