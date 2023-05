Suspense, intrigues, périls et musique jazz, ARTE France et La Poule Noire capturent l’essence même du Los Angeles des années 50 dans leur adaptation du roman de Boris Vian.

Paris, le 3 mai 2023 – La Poule Noire et ARTE France, qui co-produisent ensemble To Hell With the Ugly sont très heureux d’annoncer la sortie du jeu le 30 mai sur Steam, GoG, Epic, PS4/5, Switch et Xbox S/X au prix de 19.99€. To Hell With the Ugly est le premier jeu édité et co-produit par ARTE France qui sortira simultanément sur toutes les consoles, célébrant ainsi les 10 ans de l’aventure vidéoludique de ce dernier.

Adapté du roman de Boris Vian Et on tuera tous les affreux, To Hell With the Ugly est un jeu d’aventure qui suit l’histoire de Rock Bailey, un jeune homme dont la seule qualité est son physique remarquable. Lorsqu’il est mystérieusement kidnappé et torturé à la sortie d’un club de jazz, il entreprend de découvrir la vérité sur son enlèvement. Enquêtes, combats de rue et courses-poursuites en voiture : tous les ingrédients sont réunis pour recréer la vision fantasmée de Los Angeles de Boris Vian (il n’y a jamais mis les pieds lorsqu’il écrit le livre).

Les joueurs devront explorer les recoins les plus sombres de la Cité des Anges des années 50, recueillir des indices en interrogeant les habitants et interagir avec l’environnement. Mais parfois, le seul moyen d’obtenir les informations est d’utiliser ses poings, en faisant preuve de timing et de précision.

To Hell With the Ugly est le tout premier roman de Boris Vian à être adapté en jeu vidéo. La Poule Noire a choisi d’utiliser un style semi-réaliste pour les personnages afin de grossir leurs traits de caractère, le tout dans une représentation étonnante de la ville américaine, aux couleurs vibrantes et intenses.

« Nous avons fait écho aux « classiques de l’animation » des années 50 et 60 avec des animations image par image réalisées par Gaelle Roques qui sont utilisées lors des combats et des séquences scénarisées. Nous avons voulu que la palette de couleurs fasse partie intégrante de la direction artistique du jeu : les ventilateurs tournent à fond, nous sommes à Los Angeles, la chaleur est brulante, le héros Rock Bailey est plein d’ardeurs. Tout cela évoque des couleurs chaudes« , explique Amélie Guinet, Game Artist à La Poule Noire.

Provocateur et burlesque, To Hell With the Ugly parodie des romans noirs américains et navigue entre le polar et le roman d’anticipation. Il dénonce le culte des apparences à travers un héros sublime et une clinique aux pratiques eugénistes.

« Nous voulions savoir jusqu’où l’on peut mettre sur un piédestal des personnes dont l’apparence est conforme aux attentes de la société« , explique Fiona Rosette, game et narrative designer du jeu.

To Hell with the Ugly sera disponible sur Steam, GoG, Epic, PS4/5, Switch et Xbox S/X le 30 mai.

To Hell With the Ugly en quelques mots :

Un récit d’enquête adapté de l’œuvre de Boris Vian

Une magnifique ambiance californienne des années 50

Des combats au tour par tour basés sur le timing et la précision

Collectez des indices et résolvez des énigmes

Une bande son jazzy originale et entraînante

Produit par La Poule Noire, édité et coproduit par ARTE France avec le soutien du CNC et de la Région Nouvelle-Aquitaine.