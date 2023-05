Une démo Steam jouable à la LudoNarraCon et un trailer de gameplay dévoilé !

Paris, le 4 mai 2023 | DON’T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a le plaisir d’annoncer les dates de sortie d’Harmony: The Fall of Reverie. Cette nouvelle expérience narrative sera disponible dès le 8 juin sur Nintendo Switch et PC (Steam) et dès le 22 juin sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S .

Une démo publique jouable sera disponible sur Steam dans le cadre de la LudoNarraCon, qui se tiendra du 4 au 8 mai. La démo restera accessible jusqu’au 21 mai et couvrira le premier acte d’Harmony: The Fall of Reverie, en mettant notamment en avant l’univers, l’histoire et les personnages hauts en couleur du jeu. Pour l’occasion, des membres de l’équipe de développement proposeront un stream de cette démo sur la page Steam.

Dans Harmony: The Fall of Reverie, les joueuses et joueurs se glisseront dans la peau de Polly, une jeune femme de retour dans sa ville natale dans l’espoir de retrouver sa mère mystérieusement disparue. Polly ne tarde pas à découvrir qu’elle a un don de clairvoyance, qui la lie à un autre monde, Rêverie, dans lequel elle devient Harmonie. Elle devra tenter de rétablir l’équilibre entre notre monde et celui de Rêverie, le royaume d’êtres divins connus sous le nom d’Aspirations : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité.

En tant qu’Harmonie, les joueuses et joueurs auront pour mission de choisir l’Aspiration qui deviendra le nouveau Cœur de l’Humanité. Dans Rêverie, la Mantique leur permettra de passer d’une scène à une autre, d’entrevoir l’avenir et découvrir ainsi de nouveaux embranchements. C’est ici qu’Harmonie déterminera la destinée de l’humanité en usant de ressources : des cristaux capables de débloquer des nœuds importants de l’histoire, qu’elle gagnera en fonction de ses choix et des liens qu’elle tissera avec les Aspirations.

Dans ce jeu vibrant et futuriste, rencontrez des personnages attachants et découvrez une histoire captivante à travers un univers riche en couleurs, le tout sublimé par une bande-son unique créée par la talentueuse Lena Raine, compositrice primée.

« Nous avons le plaisir de participer à la LudoNarraCon cette année, aux côtés de nombreux autres développeurs de jeux narratifs et de présenter aux joueuses et joueurs l’univers d’Harmony: The Fall of Reverie. Nous avons hâte de voir les premiers retours sur cette démo et sur les mondes que nous avons créés. », partage Cyrille Combes, Executive Producer sur Harmony: The Fall of Reverie

Harmony: The Fall of Reverie est développé et édité par DON’T NOD et sera disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam) dès le 8 juin et sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dès le 22 juin.