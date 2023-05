Un nouveau jeu de réflexion dans un monde merveilleux, peuplé de personnages hauts en couleur, pour se relaxer en résolvant des énigmes simples

Bienvenue dans un monde qui ne pourrait pas être plus accueillant ! Puny Astronaut dévoile aujourd’hui la date de sortie de son nouveau jeu de réflexion relaxant : Skye Tales. Ce dernier sera lancé sur Nintendo Switch le 26 mai prochain. Dans le premier titre de Puny Astronaut, les joueurs prennent le contrôle de Skye, un sympathique dragon, et aident les habitants des magnifiques vallées de Brinn en résolvant des énigmes peu stressantes et en explorant un monde riche et vivant.

Skye Tales plonge les joueurs dans un monde fantastique et merveilleux. Des vallées luxuriantes de Brinn à la mer scintillante, chaque recoin du monde de Skye regorge de couleurs chatoyantes, de sons enchanteurs et de personnages charmants. C’est un endroit où les joueurs se sentiront vraiment les bienvenus. Avec ses énigmes douces et son exploration ludique, Skye Tales invite les joueurs à ralentir et à découvrir un monde magique, offrant un répit au stress de la vie quotidienne.

Les visiteurs sont encouragés à prendre leur temps et à faire des pauses en cours de route. Une ribambelles d’instruments magiques et de jouets tactiles est à leur disposition. Il est également possible de débloquer et de collectionner de nombreuses tenues pour Skye.

Skye Tales est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, et une démo gratuite permet dès à présent d’avoir un aperçu de ce monde magique.

Avec Skye Tales, Puny Astronaut a créé une expérience à la fois réconfortante, enrichissante et ludique, qui met l’accent sur l’accessibilité. Skye Tales introduit progressivement un ensemble de mécaniques, sans jamais surcharger le joueur avec des combinaisons complexes. Le jeu est adapté aux daltoniens et comporte des filtres visuels pour répondre aux besoins de traitement de l’information visuelle. Skye Tales comprend également plusieurs modes de contrôle pour les personnes ayant des besoins différents en matière de motricité.

« Chez Puny Astronaut, nous pensons que les jeux doivent être accessibles à toutes et à tous, qu’il s’agisse de personnes qui n’ont jamais touché à un jeu de leur vie, ou de gens qui ont des habitudes de jeu différentes, » confie Cian Roche, directeur du studio Puny Astronaut, « Nous avons conçu Skye Tales comme une alternative aux nombreuses expériences de jeu exigeantes et épuisantes déjà disponibles. Il n’y a pas de mauvaise façon de jouer à Skye Tales : le monde du jeu est simplement heureux de vous accueillir. Si vous voulez passer votre temps à courir dans les champs de pissenlits ou à barboter dans la mer, vous êtes les bienvenus.«

Skye Tales est un havre de paix pour les joueurs à la recherche d’une expérience relaxante et sans stress. Avec son univers charmant, ses personnages attachants et ses énigmes simples, c’est une évasion parfaite pour celles et ceux qui veulent faire une petite pause.