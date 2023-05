La série Cat Quest se poursuit avec un nouvel opus, Cat Quest : Pirates of the Purribean. L’éditeur Kepler Interactive et le développeur The Gentlebros prévoit une sortie sur Nintendo Switch en 2024.

Partez pour une aventure féline dans Cat Quest : Pirates of the Purribean, le nouvel opus de la série primée Cat Quest !

Incarnez un purrivateur à la cape dans ce RPG d’action en 2,5D qui se déroule dans un monde fantastique sur le thème des pirates, les Purribean, un archipel grouillant de Pi-rats à la recherche de l’Étoile du Nord, un trésor mythique perdu depuis longtemps. Accompagné de votre fidèle compagnon spirituel, partez à l’assaut des Purribean à bord de votre propre navire ! Mais attention, les mers sont dangereuses et le miaou est proche, car les hordes de rats-pilotes, sous les ordres du roi des pirates, vous traquent…

Le RPG d’action le plus mignon que vous connaissiez et aimiez est de retour pour une aventure colorée remplie d’un gameplay incroyablement amusant ! Plongez dans un nouveau monde avec des donjons et des biomes variés à explorer, et affrontez des batailles féroces grâce à un système de combat nouvellement affiné avec des combos d’attaque plus serrés et des échanges d’armes. Jouable en solo ou en coopération locale !

Pour la première fois dans la série, naviguez sur les mers et combattez à bord de votre propre navire ! Explorez les eaux à bord de votre navire, zigzaguez en toute fluidité jusqu’à la côte et traversez la terre à pattes pour chasser le butin dans le monde des pirates : les Caraïbes ! Il y a des trésors à trouver, y compris de nouvelles armes, comme le blunderpuss, des sorts féroces, des costumes gla-meow-rous, et bien plus encore !

Lancez-vous dans votre propre chasse au trésor et créez votre propre histoire en toute liberté ! Choisissez d’explorer les recoins les plus profonds de la mer des Purs à votre guise, ou dites bonjour à un groupe de personnages excentriques et aidez-les dans leurs quêtes tout au long du chemin, dans n’importe quel ordre ! Les miaouteries de l’Étoile du Nord s’étendent très loin, et c’est à vous d’enquêter, de rassembler des indices et de découvrir les nombreux secrets de Purribean. Cette histoire (de chat) est la vôtre, alors levez l’ancre et c’est parti !