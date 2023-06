Partez à l’aventure sur Switch avec la nouvelle gamme d’accessoires Adventure de Steelplay ! Disponible en magasin ce 1er juin 2023

– Des nouveaux produits accessibles, confortables, durables et adaptés à toutes les bourses –

Chambéry, le jeudi 1er juin 2023 – Steelplay, référence de l’accessoire gaming grand public de Pixminds, groupe français récompensé par 36 prix internationaux (dont 22 CES Innovation Awards), est fier de présenter les premiers produits de sa toute nouvelle gamme “Adventure” : le Casque et la Manette sans fil sont tous les deux disponibles dès aujourd’hui au prix de 24,99 € chacun.

Objectif : offrir des produits d’entrée de gamme durables, garantis 5 ans et à destination d’un jeune public. La Gamme Adventure est commercialisée chez les revendeurs partenaires retail ou en ligne comme Auchan, Leclerc, Magasins U, Amazon ainsi que le Pixminds Store.

“Nous avons travaillé dur pour offrir aux jeunes joueurs et joueuses une expérience exceptionnelle à un prix abordable. Notre objectif est de proposer des accessoires qui respectent le pouvoir d’achat des familles. La gamme de produits Adventure est idéale pour créer des souvenirs inoubliables et divertir toute la famille cet été”, s’enthousiasme Lionel Chataignier, Président Directeur Général du groupe Pixminds.

La gamme Adventure promet une expérience plus immersive que jamais

Conçus spécialement pour les jeunes amateurs et amatrices de jeux d’aventure, ces nouveaux accessoires offrent une combinaison parfaite de liberté de mouvement et de qualité d’écoute, en plus d’un confort sans pareil permettant de s’immerger encore plus facilement dans leurs univers vidéoludiques favoris, à tout moment. Le Casque Sans-fil Adventure bénéficie d’un design élégant et d’un son stéréo équilibré. Ses confortables coussinets et son poids réduit (175 g) le rendent également agréable à porter sur de longues durées. Utilisable en Bluetooth comme en filaire grâce au câble jack fourni, le Casque Sans-fil Adventure est compatible avec une multitude de plateformes nomades comme la Nintendo Switch, les tablettes et les smartphones, mais également avec les PC et consoles de salon (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One).

Dotée d’un panel complet de boutons intuitifs, de fonctions réactives et d’un design harmonieux, la Manette Sans-fil Adventure deviendra votre meilleure alliée de jeu, tant à la maison qu’en voyage. Légère (seulement 182 g), polyvalente (Bluetooth et filaire) et ergonomique, elle accompagnera parfaitement les enfants et les adultes dans toutes leurs virées vidéoludiques.

“Le design aux couleurs chatoyantes, ainsi que le prix doux et la garantie de 5 ans couronnent le tout ! Nous sommes convaincus que ces nouveaux accessoires deviendront rapidement incontournables aux sessions de jeux des jeunes, comme des plus grands.” indique Lionel Chataignier.

Pour la toute première fois, Steelplay propose 4 versions différentes de packagings (forestier, aquatique, volcanique, aérien) pour coller au mieux aux goûts de chacun.

D’autres produits de la gamme Adventure et d’autres coloris seront également introduits dès l’automne prochain, avec notamment de nouvelles manettes clipsables sur la Nintendo Switch et de nouveaux docks nomades pour la console.

Rendez-vous dès le 1er juin dans les magasins partenaires pour découvrir la gamme Adventure de Steelplay et plonger dans une aventure inoubliable !