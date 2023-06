Et si vous preniez une petite pause ? Que diriez-vous de vous poser quelques instants, dans une atmosphère calme et relaxante, où votre seul objectif consiste à manipuler une ribambelle de cubes aux vives couleurs afin de reconstituer quelques formes géométriques sur le thème de la maison ? Prenez de quoi siroter un petit coup, et installez-vous confortablement sur la chaise, le canapé ou le fauteuil massant le plus proche. Cubic Figures 2 s’occupe du reste.

Développé par DillyFrame, édité par DillyFrame et Volkov Konstantin Sergeevich, Cubic Figures 2 fait suite au premier opus, sorti en 2022 sur Nintendo Switch. Cette fois-ci, le joueur est invité à reproduire certaines figures grâce à une ribambelle de petits cubes phosphorescents, le tout dans une atmosphère douce, avec pour thème central la maison (parfois avec un peu d’imagination tout de même). Aucune contrainte, vraiment aucune… pas même le prix puisque le titre est proposé pour moins d’un euro.

Cubic Figures 2 ne s’encombre guère de quelques broutilles décoratrices : le joueur est rapidement projeté dans le vif (enfin vif…) du sujet, sans véritable tutoriel. Les commandes sont précisées dans un coin de l’écran pendant quelques instants, et zou, c’est parti ! Point d’inquiétude tout de même, la prise en main est très simple : vous prenez le bloc, le retournez si besoin et le placez. Voilà ! Vous avez compris le jeu. Soulignons juste ici que le tactile n’est pas disponible, mais il ne présenterait pas de véritable intérêt ici.

Le titre dispose de 50 niveaux avec pour chacun une figure en son centre, ainsi que de multiples blocs de petits cubes autour. L’objectif est très simple et intuitif : le joueur doit utiliser les pièces à sa disposition pour remplir à la perfection la figure représentée. Simple et efficace. En quelques secondes, vous aurez pigé le truc, et terminerez sans mal votre premier puzzle.

La manipulation des blocs est assez intuitive, mais souffre tout de même d’une certaine lenteur : une cohérence parfaite avec l’atmosphère visiblement souhaitée par les développeurs. La musique y est calme et relaxante, toujours dans l’ambiance donc… Les risques de crise d’épilepsie sont assez légers ici… ! La mise en scène n’en reste pas moins agréable pour qui recherche un moment de quiétude, avec ces blocs phosphorescents qui n’agressent pourtant pas les yeux.

Une petite facétie se glisse dans les niveaux : tel le célèbre adage ferroviaire, un bloc peut en cacher un autre… et encore un autre… et puis encore un. Ainsi, nous vous conseillons de débuter la partie en déplaçant chacun des blocs afin de prendre connaissance de l’ensemble des pièces disponibles et ainsi bénéficier d’une parfaite visibilité sur votre jeu.

La délicatesse envers le joueur est telle que ce dernier peut jouir d’indices, allons même jusqu’à dire de la résolution complète, sans la moindre pénalité. Il suffit d’appuyer sur Y pour voir s’afficher le puzzle complété : ne vous reste plus qu’à poser les blocs comme sur le dessin… une aide particulièrement efficace que nous vous recommandons tout de même d’user avec parcimonie afin de conserver un certain intérêt pour le titre. Foncer en ligne droite sur l’ensemble des niveaux ne présente tout bonnement aucun intérêt.

Le saviez-vous ?

La phosphorescence et la fluorescence sont souvent confondues, et pour cause : elles sont l’une et l’autre deux formes de luminescence. De façon simplifiée, la matière phosphorescente est capable d’émettre de la lumière dans le noir. La matière fluorescente, quant à elle, n’en est pas capable mais produit en revanche une lumière particulièrement vive une fois soumise à la lumière.

Conclusion 7 /10 S'il risque, tout de même, de passer inaperçu dans la sphère de sorties des joueurs, Cubic Figures 2 est un petit jeu sympathique, parfait pour passer le temps dans une ambiance calme et relaxante. Pourvu d'un contenu correct pour son prix riquiqui, la prise en main est immédiate et malgré une certaine lenteur dans les manipulations, la résolution des puzzles est agréable. Amoureux des petits jeux, voilà un titre qui pourrait bien vous séduire... laissez-vous charmer par ces petits blocs lumineux, qui ne demandent qu'à retrouver leur place respective ! LES PLUS Agréable et relaxant.

