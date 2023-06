Quatre jeux Megadrive (SEGA Genesis) supplémentaires viennent d’être ajoutés au Nintendo Switch Online, avec The Revenge of Shinobi, Ghouls ‘n Ghosts, Landstalker et Soleil (Crusader of Centy).

Attention, pour rappel, la Megadrive n’est disponible que pour les joueurs membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Le pack d’extension comprend également l’accès aux jeux N64, les jeux Gameboy Advance, le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, le DLC Octo-Expansion de Splatoon 2, le DLC Booster Course Pack pour Mario Kart 8 Deluxe, etc.

Landstalker est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Climax Entertainment et publié par Sega. Il est sorti à l’origine sur la console Sega Mega Drive en 1992. Landstalker combine des éléments de jeu de rôle et de plateforme dans un monde ouvert.

Le jeu met en scène un héros nommé Nigel, un aventurier audacieux qui part à la recherche du trésor légendaire connu sous le nom de « Trésor du roi Nole ». Nigel explore divers environnements, dont des villages, des donjons, des forêts et des montagnes, tout en résolvant des énigmes, en combattant des ennemis et en interagissant avec des personnages non-joueurs. Landstalker est souvent salué pour son gameplay innovant, sa narration captivante et ses graphismes impressionnants pour l’époque. Le jeu a également été apprécié pour son mélange réussi d’exploration, de puzzles et de combats, ainsi que pour son sens de l’humour.

Depuis sa sortie initiale, Landstalker a été porté sur d’autres plates-formes, notamment la PlayStation 2 et la PlayStation Portable. Il est considéré comme l’un des titres classiques de la Sega Mega Drive.

Crusader of Centy (connu sous le nom de « Soleil » en dehors de l’Amérique du Nord) est un jeu vidéo d’action-RPG sorti sur la console Sega Mega Drive en 1994. Il a été développé par Nextech et édité par Sega.

Le jeu se déroule dans un monde fantastique où les joueurs incarnent un jeune garçon nommé Corona, qui hérite de l’épée de son père décédé. L’histoire se concentre sur la relation entre l’humanité et les animaux, avec Corona ayant la capacité de communiquer avec les animaux et de les recruter pour l’aider dans sa quête. Crusader of Centy propose un gameplay typique des jeux d’action-RPG, avec des combats en temps réel, des donjons à explorer et des quêtes à accomplir. Les joueurs peuvent utiliser différentes armes et capacités spéciales pour vaincre les ennemis et résoudre des énigmes. L’un des aspects uniques du jeu est la possibilité de transformer Corona en différents animaux, ce qui lui confère des pouvoirs et des capacités spécifiques. Chaque animal a ses propres avantages et capacités, ce qui permet aux joueurs de choisir différentes approches stratégiques pour résoudre les défis du jeu.

Crusader of Centy est souvent salué pour ses graphismes colorés, sa bande-son entraînante et son histoire captivante. Le jeu est considéré comme l’un des meilleurs titres de la Mega Drive.

Ghouls ‘n Ghosts est un jeu vidéo d’action et de plates-formes développé par Capcom. Il est sorti à l’origine en arcade en 1988, puis a été porté sur plusieurs plates-formes, notamment la Sega Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment System et d’autres consoles.

Le jeu met en scène le chevalier Arthur, le protagoniste principal, qui se lance dans une aventure périlleuse pour sauver la princesse Prin-Prin des griffes du démon Astaroth. Pour réussir sa quête, Arthur doit traverser des niveaux remplis d’ennemis, de pièges et de boss redoutables.

Ghouls ‘n Ghosts est connu pour son gameplay difficile et exigeant. Les joueurs doivent éviter les obstacles, sauter par-dessus les pièges, attaquer les ennemis avec leur arme de choix et récupérer des armures pour augmenter leur résistance. L’une des particularités du jeu est que lorsque le personnage est touché par un ennemi, il perd son armure et se retrouve en sous-vêtements, ce qui diminue sa capacité de résistance.

The Revenge of Shinobi est un jeu vidéo d’action et de plates-formes sorti sur la console Sega Mega Drive en 1989. Il a été développé et édité par Sega. Le jeu met en scène le personnage de Joe Musashi, un ninja dont la mission est de se venger du syndicat du crime Zeed, responsable de l’assassinat de son maître ninja.

Le jeu se compose de plusieurs niveaux dans lesquels Joe Musashi doit affronter des ennemis, éviter des pièges et vaincre des boss redoutables. Musashi dispose d’une variété de compétences ninja, telles que des attaques au corps à corps, des shurikens (étoiles de jet) et des attaques spéciales. The Revenge of Shinobi est connu pour sa jouabilité fluide et son action rapide. Les niveaux sont variés, allant des rues de la ville aux bases secrètes, aux temples et aux gratte-ciel. Chaque niveau propose des défis uniques et des ennemis différents.

Le jeu est également remarquable pour ses références à des personnages célèbres de la culture populaire. Dans les versions originales du jeu, des boss inspirés de films tels que Terminator, Spider-Man et Batman apparaissent.

