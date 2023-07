Les souhaits peuvent devenir réalité dans Super Mario RPG sur Nintendo Switch ! Faites équipe avec un groupe de héros hors du commun pour sauver la route des Étoiles et empêcher le gang de Forgeroi de semer la zizanie. Ce RPG coloré propose de nouveaux graphismes et de nouvelles scènes cinématiques pour donner encore plus de charme aux aventures que s’apprêtent à vivre Mario, Bowser, Peach ainsi qu’aux personnages originaux Mallow et Geno !

Entrez dans un monde d’alliés improbables et d’ennemis loufoques dans ce jeu de rôle taillé pour tous les types de joueurs et de joueuses. Aventurez-vous dans un monde coloré et donnez du punch à vos attaques ! Explorez des environnements chatoyants avec votre équipe et bondissez vers votre prochain objectif ! Entrez en contact avec un adversaire pour débuter un combat au tour par tour où vous contrôlerez jusqu’à trois personnages, et dans lequel il vous faudra appuyer sur un bouton au bon moment pour donner plus d’impact à vos attaques… ou vous protéger au mieux des assauts de vos ennemis !

Super Mario RPG est attendu sur Nintendo Switch le 17 novembre 2023.

Pour ceux qui ne savent pas, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars est un jeu de rôle développé par Square (maintenant Square Enix) et sorti sur Super Nintendo Entertainment System (SNES) en 1996. C’est un jeu de collaboration entre Nintendo et Square, qui a fusionné les éléments de jeu de rôle traditionnels de Square avec l’univers et les personnages de Super Mario.

L’histoire de Super Mario RPG suit Mario dans sa quête pour sauver le Royaume Champignon de l’infâme Smithy, un forgeron maléfique qui a volé les sept étoiles qui protègent le royaume. Mario est rejoint par une équipe de personnages, dont la princesse Peach, Bowser, Mallow (un nuage en forme de lapin) et Geno (un être mystérieux venu d’une étoile). Ensemble, ils doivent combattre les sbires de Smithy, explorer divers lieux du Royaume Champignon et récupérer les étoiles. Le jeu utilise un système de combat au tour par tour, où les joueurs sélectionnent des actions dans un menu. Chaque personnage a ses propres capacités et compétences spéciales, ce qui permet une grande variété de styles de jeu. Les combats sont basés sur le timing, où des actions bien exécutées peuvent infliger plus de dégâts ou réduire les dommages subis.

Super Mario RPG est célèbre pour son gameplay amusant, son humour et ses graphismes colorés. Il introduit également plusieurs éléments qui deviendront des éléments récurrents de la série Mario, tels que les attaques en duo et les sauts chronométrés. Le jeu a été très bien accueilli par les critiques et les joueurs, qui ont salué son innovation et sa combinaison réussie des univers de Mario et du RPG. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la SNES et a été réédité sur la console virtuelle de la Wii en 2008. Malgré cela, une suite directe n’a jamais été réalisée.

Super Mario RPG reste un classique de l’histoire des jeux vidéo et est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôle de Mario. Son héritage se poursuit dans d’autres jeux Mario ultérieurs, tels que la série des Paper Mario et la série des Mario & Luigi RPG.