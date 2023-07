Le jeu d’horreur classique 16 bits débarque pour la première fois en Occident.

L’horloge tourne pour la sortie moderne d’un classique du survival-horror ! Le studio de jeu indépendant WayForward, aux côtés de ses partenaires d’édition Sunsoft et Limited Run Games, est terriblement heureux d’annoncer qu’une version améliorée du Clock Tower original de 16 bits sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC début 2024, marquant la première fois que cette terrifiante aventure initiale de la populaire série d’horreur sera officiellement traduite et commercialisée en Amérique du Nord et en Europe.

Clock Tower est une série de jeux vidéo d’horreur emblématique qui a débuté en 1995. Le jeu original, intitulé « Clock Tower: The First Fear », a été développé par Human Entertainment et est sorti sur Super Famicom, la version japonaise de la Super Nintendo. Depuis lors, plusieurs suites et spin-offs ont été créés, chacun apportant sa propre contribution unique à l’histoire et à l’atmosphère de la série.

L’élément central de Clock Tower est la présence d’un tueur surnommé Scissorman, un homme déformé armé de ciseaux géants, qui poursuit et menace les protagonistes tout au long du jeu. Les joueurs endossent le rôle d’un personnage principal, souvent une jeune femme, qui doit échapper à Scissorman, résoudre des énigmes et découvrir les mystères qui entourent le manoir ou l’environnement dans lequel se déroule l’histoire.

Clock Tower se distingue par son atmosphère angoissante et son gameplay axé sur la fuite et la survie. Contrairement à de nombreux jeux d’horreur, les protagonistes de Clock Tower ne sont généralement pas armés et doivent compter sur leur astuce et leur ingéniosité pour échapper aux attaques du tueur. Les joueurs doivent se cacher, éviter les pièges et prendre des décisions rapides pour rester en vie.

La série a connu plusieurs titres notables, notamment « Clock Tower 2 » (connu sous le nom de « Clock Tower: Ghost Head » au Japon), « Clock Tower 3 » et « Haunting Ground » (qui a été initialement conçu comme une suite non officielle à Clock Tower). Chaque jeu présente son propre scénario et de nouveaux personnages, mais conserve l’élément de base du tueur effrayant à la poursuite des protagonistes.

Clock Tower a acquis une base de fans dévouée grâce à son ambiance terrifiante, à son gameplay unique et à son approche différente de l’horreur. La série a contribué à populariser le genre du survival horror et a eu une influence significative sur de nombreux jeux ultérieurs, tels que la série des « Resident Evil » et « Silent Hill ».