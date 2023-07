Tank Mechanic Simulator est un titre disponible sur Steam depuis le 20 février 2020 et porté sur Nintendo Switch quelques mois plus tard, le 27 août 2020. Développé par le studio Polonais Degenerals, Tank Mechanic Simulator est le premier titre du studio. Ce dernier a connu un certain succès auprès des fans de simulations de tank. C’est donc tout naturellement que le studio a décidé de porter le jeu sur console. Nous testons donc ici la version Nintendo Switch.

Alors, vraie réussite ? Portage décevant ? Vous en saurez plus dans ces quelques lignes.



Mécano, à l’assaut !

Tank Mechanic Simulator part sur une base connue de tous. Ici, vous gérerez donc votre garage, et vos principales missions consisteront à retaper des tanks. Rien de bien surprenant au vu du titre, vous me direz. Et c’est normal. Tank Mechanic Simulator est un simulateur tout ce qu’il y a de plus classique. Ou presque. La principale force du titre réside dans sa finition. Le gameplay de Tank Mechanic Simulator est pour le coup très complet. Heureusement, le joueur aura à sa disposition un arsenal de compétences pour parvenir à ses fins. Meilleurs outils, matériaux moins chers ou prêts à la banque, vous aurez plusieurs solutions pour mener à bien vos missions. Missions qui, par ailleurs, pourront emmener le joueur à sortir de son garage. Là où Tank Mechanic Simulator se démarque des autres simulateurs, c’est en vous emmenant sur le terrain. Certaines missions vous emmèneront à bord de véhicules pour aller directement déterrer des tanks. Au programme, vous devrez creuser, utiliser votre sonar, ou même un drone pour trouver votre tank. Sans oublier l’infaillible détecteur de métaux et votre bonne vieille pelle.

Un portage bien loin de son aîné.

Malheureusement, le plus gros point noir du titre reste sa technique. En mode portable, le jeu reste difficilement lisible. Le jeu a été pensé pour une utilisation sur PC, et ça se sent, les contrôles étant loin d’être optimisés. Le tout, sans parler des différents bugs rencontrés. Parfois, le titre bloquera clairement et simplement. Vous empêchant de faire toute action. Une seule solution, le reset. Le tutoriel, lui aussi, peut occasionnellement se bloquer. Si vous acceptez une mission un peu trop rapidement, impossible de revenir en arrière. Vous devrez continuer sans aide, et ce dernier se débloquera une fois la mission terminée. Outre ces petits désagréments, visuellement, le jeu n’est pas en reste. Les textures sont datées, et les missions en extérieur font véritablement peine à voir. Les temps de chargement, eux aussi, ne sont pas à la fête. Ce qui sauve à peine le titre sur son aspect technique reste la bande-son et l’ambiance sonore globale du titre, qui sans être exceptionnel restent correctes.

Conclusion 4.5 /10 Tank Mechanic Simulator séduira sans aucun souci les fans de simulateurs et de tanks. Entre les détails poussés au maximum, le nombre de tanks énorme, et la diversité des missions, il y a de quoi faire. Mais pour cela, il faudra passer outre les détails techniques. Et ce ne sera clairement pas le plus simple. Au final, le titre aura de quoi séduire les fans du genre, c’est sûr. Mais pour ce qui est d’un public plus large, ce ne sera bien plus difficile. Surtout qu’il y a des simulateurs bien plus efficaces ailleurs. LES PLUS Un nombre de tanks énorme.

