La suite très attendue du jeu de The Game Kitchen sortira également en version physique sur consoles

Le 26 juillet 2023 – The Game Kitchen et Team17 Digital annoncent aujourd’hui que les précommandes de Blasphemous 2 sont désormais ouvertes sur Nintendo Switch™, PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Une version Digital Deluxe en exclusivité sur Steam est également disponible en précommande et inclut la bande originale officielle du jeu ainsi qu’un artbook numérique. En plus du lancement mondial sur les plateformes numériques à partir du 24 août*, les versions physiques de Blasphemous 2 seront disponibles en Europe sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S par le biais d’astragon Entertainment, et aux États-Unis le 15 septembre.

Les versions numériques de Blasphemous 2 seront vendues au prix de 29,99 € sur toutes les plateformes, avec une remise de 10 % en cas de précommande tandis que les versions physiques seront vendues au prix de 34,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et 39,99 € sur Nintendo Switch.

Avec trois armes uniques à acquérir et à maîtriser, ainsi qu’un ensemble de compétences améliorées proposées, les joueurs devront utiliser au mieux les outils à leur disposition pour survivre et explorer une contrée vouée à les renvoyer dans la tombe. Des ennemis et des obstacles monstrueux rôdent dans chaque recoin, et le Pénitent devra tous les surmonter dans sa quête pour empêcher la naissance prophétique d’un nouvel Enfant du Miracle, tout en rassemblant les fragments du passé, levant le voile sur des secrets oubliés depuis longtemps et évitant inlassablement la mort.

Les caractéristiques principales de Blasphemous 2 :

Découvrez un monde riche et imprévisible : Une série de paysages grotesques et enchanteurs, au charme gothique et truffés de pièges impitoyables attendent les joueurs. Aucun faux pas n’est possible, seulement des scores à établir.

Déchaînez-vous dans des combats féroces : De nouvelles attaques brutales et des combos poussés permettront aux joueurs de faire pleuvoir la destruction sur les abominations qui les attendent.

Jouez à votre façon : Blasphemous 2 permet de personnaliser et d'améliorer les compétences de base des Pénitents, et introduit de nouvelles armes uniques qui enrichissent les tactiques des joueurs.

Surmontez des combats de boss intenses : Des boss retors aux attaques et aux capacités uniques attendent les joueurs dans les recoins les plus sombres de ce nouveau monde torturé.