Les joueurs pourront incarner Rayman dans ce nouveau DLC de Mario + The Lapins Crétins Sparks Of Hope.

Paris – 30 août 2023 – Ubisoft® annonce la sortie de Mario + The Lapins Crétins® Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show. Ce troisième et dernier DLC de Mario + Rabbids Sparks of Hope apporte de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux environnements ainsi qu’un nouveau personnage jouable : le célèbre et iconique Rayman.

Dans cette toute nouvelle aventure séparée de l’histoire principale, les joueurs pourront incarner Rayman, Lapin Peach et Lapin Mario et partiront à la découverte du mystérieux studio de télévision Space Opera Network rempli d’accessoires et d’easter eggs. Les joueurs retrouveront également une veille connaissance, le Fantôme, désormais irréprochable directeur de ce studio.

Les joueurs exploreront les décors du studio de télévision tous inspirés de différents genres cinématographiques et truffés de références à l’histoire de Rayman. Alors qu’ils devront tout faire pour restaurer la réputation du studio, ils découvriront vite que les apparences sont trompeuses lorsqu’il s’agit de la télévision, surtout lorsque le Fantôme est impliqué…Cette nouvelle aventure ouvrira une multitude de nouvelles possibilités tactiques pendant les combats grâce aux avantages procurés par les tenues légendaires de Rayman. Les joueurs pourront ainsi revêtir les costumes Vortex et Rocket pour changer d’apparence et être le plus classe et performant possible. En effet, il s’agit de la « Grande Première » et le Fantôme jugera la performance des joueurs après chaque bataille, il est donc dans leur intérêt d’être efficace et de faire bonne impression.

Pour jouer à Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : Rayman in the Phantom Show il est necessaire de posséder Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, disponible exclusivement sur Nintendo Switch™. Ce DLC peut être acheté séparément au prix public conseillé de 14,99€ ou avec la nouvelle édition Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope + Rayman qui inclue le jeu d’origine et ce troisième DLC, disponible sur le Nintendo eShop au prix conseillé de 69,99€. De plus amples informations sur ce DLC sont disponibles ici : https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/mario-rabbids/sparks-of-hope.