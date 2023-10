3 nouveaux jeux viennent de faire leur entrée sur le Nintendo Switch Online !

Vous pouvez dès à présent (re)découvrir les titres suivants:

Castlevania Legends (Game Boy, sorti en 1997 au Japon et en 1998 en Europe)

Sonia Belmont, unique représentante de la maison Belmont, part à l’assaut du château de Dracula et affronter ce dernier. Mais sur le chemin, elle tombe sur Alucard, le fils du vampire. Il l’ordonne de ne pas aller plus loin et de le laisser régler cette affaire avec son père. Mais Sonia refuse, arguant que c’est son devoir de Belmont. Alucard se résout alors à tester la force de Sonia en combat, et en sort convaincu de la capacité de son adversaire. Il disparaît, non sans avoir souhaité bonne chance à Sonia.

Devil World (NES, sorti en Octobre 1984 au Japon et en Juillet 1987 en Europe)

Dans ce jeu d’action créé par le célébrissime Shigeru Miyamoto, vous incarnez le dragon Tamagon. Vous devez vaincre le Mal en ramassant les billes boa-boa placées le long du labyrinthe et détruire vos ennemis en crachant des flammes.

Regardez attentivement le démon situé en haut de l’écran ; c’est lui qui indique à ses sous-fifres dans quel sens déplacer le labyrinthe de façon à écraser Tamagon entre ses murs.

The Mysterious Murasame Castle (NES, sorti en Avril 1986 au Japon et en Mai 2014 en Europe, via la Console Virtuelle)

Le château de Murasame Joh était autrefois paisible. Aujourd’hui il y règne une force mystérieuse qui menace le Japon. En tant que samouraï, votre mission est de parcourir quatre châteaux hantés par cette force maléfique avant d’affronter le daimyo final du château de Murasame Joh. Découvrirez-vous son terrible secret ?

À l’origine, ce classique d’action uniquement disponible au Japon, est sorti sur Famicom Disk System en 1986.

Ce jeu a également inspiré les créateurs de La citadelle ninja de Takamaru, célèbre attraction dans Nintendo Land pour Wii U, sorti 26 ans plus tard !